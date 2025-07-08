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Kültür

MESAM'dan Spotify ile partner ve çözüm ortaklığı üzerine açıklama

Musiki Eseri Sahipleri Meslek Birliği (MESAM) Başkanı Recep Ergül, Rekabet Kurulunun "Spotify" hakkında inceleme başlatmasının ardından yazılı açıklamada bulundu.

Aişe Hümeyra Akgün  | 08.07.2025 - Güncelleme : 08.07.2025
MESAM'dan Spotify ile partner ve çözüm ortaklığı üzerine açıklama

İstanbul

Ergül, açıklamasında, Türkiye'nin oldukça güçlü müzik altyapısı ve köklü geleneği olmasına karşın müzikten doğan telifin yeteri kadar dönüşmediğine işaret ederek, bunun sektörde maddi ve manevi çeşitli sorunlar yaşanmasına sebep olduğunu belirtti.

Müzik eseri sahipleri, yorumcular ve müziğe yatırım yapan fonogram yapımcıların başlıca gelirlerinin dijital platformlardan elde edilen telif bedelleri olduğunu aktaran Ergül, şunları kaydetti:

"Dijital platformların en başlarında yer alan Spotify ile müzik meslek birlikleri arasında yeterince diyalog olmaması ve Spotify'nin fiyat politikalarının yol açtığı sorun ve mağduriyetler, yıllardan beri müzik sektörünün en önemli gündem maddeleri arasında yer almıştır. Bizler Spotify'i partnerimiz ve çözüm ortağımız olarak görmek istiyoruz. Daha fazla işbirliği ve ülkemiz müziğine gösterilecek hassasiyetin tüm sorunları gidereceğine inanıyoruz."

Rekabet Kurulunun Spotify hakkında inceleme başlatmasına da değinen Ergül, konuyu yakından takip ederek, Spotify yetkililerinin konuya uzlaşmacı ve duyarlı yaklaşımları nedeniyle çözüm ümitlerinin her zamankinden daha fazla olduğunu ifade etti.

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