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Dünya

Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor

Somali'de gıda sıkıntısı nedeniyle 500 bin çocuğun ölüm riskiyle karşı karşıya olduğu bildirildi.

Gökhan Kavak   | 14.09.2022
Somali'de gıda sıkıntısı 500 bin çocuğu ölüm riskiyle karşı karşıya bırakıyor

İstanbul

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Sözcüsü James Elder, ülkedeki gıda kriziyle ilgili basına açıklama yaptı.

Elder, Somali'deki gıda krizinin 500 bin çocuğu ölüm tehlikesiyle karşı karşıya bıraktığına dikkati çekti.

Somali'deki 2011'de yaşanan gıda krizinde 340 bin çocuğun gıda sıkıntısı yaşadığı bilgisini veren Elder, bu sayının bu yıl 500 bini geçtiğini sözlerine ekledi.

Elder, gıda krizini, "Bu yüzyıl görmediğimiz bir kabus." olarak tanımladı.

Somali'nin yüzde 80'i aşırı kuraklıkla mücadele ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütüne (FAO) göre, Somali'nin yüzde 80'i şiddetli kuraklıkla mücadele ediyor.

Somali hükümeti, etkisini artıran kuraklık nedeniyle 23 Kasım 2021'de ülke genelinde "acil durum" ilan etmişti.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Somali'deki insani kriz için uluslararası topluma acil yardım çağrısı yapmıştı.

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