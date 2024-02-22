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Dünya

Somali Cumhurbaşkanı, Türkiye ile savunma ve ekonomik işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı

Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud, Türkiye ile ülkesi arasındaki Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması'nı imzalandığını duyurdu.

Gökhan Kavak  | 22.02.2024 - Güncelleme : 22.02.2024
Somali Cumhurbaşkanı, Türkiye ile savunma ve ekonomik işbirliğini öngören anlaşmayı imzaladı Fotoğraf: Emin Sansar/AA

İstanbul

Cumhurbaşkanı Mahmud, X sosyal medya hesabından, Türkiye ile imzalanan anlaşmayla ilgili açıklamalarda bulundu.

Mahmud, "Somali ile Türkiye arasında onaylanmış Savunma ve Ekonomik İşbirliği Anlaşması'nı imzaladım. Bu tarihi anlaşma, ulusumuzun güvenli ve müreffeh bir geleceğe doğru yolculuğunda yeni bir sayfaya işaret ediyor." ifadesini kullandı.

Anlaşmanın, her türlü yasa dışı faaliyetle mücadele konusunda ortak bir kararlılığı bünyesinde barındırdığını ve Somali'nin deniz güvenliği için gerekli olduğunu vurgulayan Mahmud, "Kardeş Türkiye'ye, bölgedeki barış, istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik sarsılmaz ve zamanında destek ve bağlılıklarından dolayı derin şükranlarımızı sunuyoruz." şeklindeki görüşünü paylaştı.

Türkiye ile Somali arasında 8 Şubat'ta savunma ve güvenlik konularını da içeren Savunma ve Ekonomik İşbirliği Çerçeve Anlaşması imzalanmıştı.

Ekonomik ve siyasi sorunların yaşandığı Somali'de terör örgütü Eş-Şebab, yıllardır ülkede güvenlik sorunu oluşturmaya devam ediyor.

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