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Dünya

Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi

Somali Enformasyon Bakanlığı, başkent Mogadişu'da, Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'un konvoyuna bombalı saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Hodan Mohamed Abdullahi  | 19.03.2025 - Güncelleme : 19.03.2025
Somali Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyuna bombalı saldırı düzenlendi

Mogadişu

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Hirşabelle eyaletini ziyaret etmek üzere olan Cumhurbaşkanı Mahmud'un konvoyunun hedef alındığı kaydedildi.

Açıklamada, sabah saatlerinde düzenlenen bombalı saldırıda çok sayıda sivilin öldüğü ve yaralandığı, Cumhurbaşkanı Mahmud'un ise saldırıdan kurtulduğu ifade edildi.

Bakanlığın açıklamasında, şu bilgiler paylaşıldı:

"Cumhurbaşkanı, saat 10.30 civarında Hirşabelle'ye doğru giderken Mogadişu'nun Hamar-jajab kavşağından geçen konvoyunu hedef alan patlama meydana geldi. Saldırı hedefine ulaşmadı."

Saldırıyı, terör örgütü Eş-Şebab üstlenirken, güvenlik güçleri patlamaya ilişkin yayın yasağı getirdi.

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