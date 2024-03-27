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Dünya

Somali Başbakanı Barre: "Türkiye değişmez müttefikimizdir"

Somali Başbakanı Hamza Abdi Barre, Türkiye'nin kendileri için "değişmez müttefik" olduğunu söyledi.

Gökhan Kavak  | 27.03.2024 - Güncelleme : 27.03.2024
Somali Başbakanı Barre: "Türkiye değişmez müttefikimizdir" Fotoğraf: Abukar Mohamed Muhudin/AA

İstanbul

Somali Haber Ajansı SONNA'nın haberine göre, Barre, Türkiye'nin Mogadişu Büyükelçisi olarak atanan Alper Aktaş'ı kabulü sonrası yaptığı açıklamada, iki ülke arasındaki ilişkilere vurgu yaptı.

Türkiye ile köklü kardeşlik ve işbirliği geçmişi olduğunun altı çizen Barre, "Türkiye değişmez müttefikimizdir." dedi.

Başbakan Barre, Büyükelçi Aktaş'ı yeni görevinden dolayı tebrik ederek, Somali'nin sıkıntılı dönemlerinde Türkiye'nin desteği olduğunu ve ülke içindeki çeşitli kalkınma projelerine önemli katkılar sağladığına dikkati çekti.

Büyükelçi Aktaş ise ilişkileri güçlendirmeye devam edeceklerini belirterek, Somali hükümeti ve halkının gösterdiği sıcak misafirperverlikten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

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