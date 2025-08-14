Dolar
logo
Dünya

Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem

Okyanusya ülkesi Solomon Adaları'nın Temotu eyaleti açıklarında 6,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Aynur Şeyma Asan  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Solomon Adaları'nda 6,3 büyüklüğünde deprem

Ankara

ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS), 6,3 büyüklüğündeki depremin merkez üssünün, eyaletin Lata kentinin yaklaşık 108 kilometre güneydoğusu açıkları olduğunu bildirdi.

31 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can veya mal kaybı bildirilmezken, tsunami uyarısı da yapılmadı.

