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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Sisi, Trump’ın danışmanı Boulos’a Gazze’de derhal ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Ortadoğu İşleri Kıdemli Danışmanı Massad Boulos’a Gazze Şeridi’nde derhal ateşkesin sağlanması gerektiğini vurguladı.

İbrahim Khazen, Esat Fırat  | 18.05.2025 - Güncelleme : 18.05.2025
Sisi, Trump’ın danışmanı Boulos’a Gazze’de derhal ateşkesin sağlanması gerektiğini belirtti

Kahire

Mısır Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Sisi, başkent Kahire’de, ABD Başkanı Donald Trump'ın Arap ve Ortadoğu İşleri Kıdemli Danışmanı Massad Boulos’u kabul etti.

Sisi, “Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes sağlanması ve insani yardım ulaştırılması için çalışılması gerektiğini” vurguladı.

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Mısır, ABD ve Katar arasındaki ortak arabuluculuk çabalarını öven Sisi, Mısır'ın bundan sonraki aşamada da bu koordinasyonu sürdürme konusunda kararlı olduğunu belirtti.

Ateşkesi bozan İsrail ordusu, Gazze'ye şiddetli saldırıları yeniden başlattı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde 19 Ocak'ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı.

İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 193 Filistinli hayatını kaybetti, 8 bin 993 kişi yaralandı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise yaşamını yitiren Filistinlilerin sayısı 53 bin 339'a, yaralıların sayısı da 121 bin 34'e yükseldi.

Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas'a karşı "gittikçe artan askeri güçle" hareket edeceğini duyurdu.

Hamas ise "İsrail'in verdiği sözlere uymadığını ve ateşkese arabulucu ülkelerin gözü önünde sorumluluklarını yerine getirmeyerek Gazze Şeridi'nde Filistin halkına karşı soykırımı yeniden başlattığını" açıkladı.

Gazze'de okullar, hastaneler ve yerinden edilen Filistinlilerin kaldığı çadırlar dahil olmak üzere sivilleri hedef alan İsrail ordusunun bu hafta 670 noktaya saldırı düzenlediği bildirilmişti.

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