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Dünya

Sırplar Kosova'nın kuzeyinde yeni bir barikat kurdu

Kosova polisi, Kosova'nın kuzeyindeki Zveçan belediyesinde, Sırpların yeni bir barikat kurduğunu bildirdi.

Eren Beksaç   | 17.12.2022
Sırplar Kosova'nın kuzeyinde yeni bir barikat kurdu Fotoğraf: Vudi Xhymshiti/AA

Pristina

Kosova polisinden yapılan açıklamada, "ülkenin kuzeyinde vatandaşların hayatını daha da zorlaştıran serbest dolaşım özgürlüğünü engellemeye devam etmek için Zveçan'a giden Berxhane Mahallesi'ne, gece boyunca yeni bir barikat kurulduğu" belirtildi.

Polisin, tüm vatandaşların ve ülkenin güvenliğini sağlamaya devam ettiği vurgulanan açıklamada, "Ülkenin kuzeyinde barikatların kurulmasından bu yana güvenlik durumu aynı kalmayı sürdürüyor. Jarinje ve Bërnjak sınır kapıları, suç gruplarının barikat kurması nedeniyle bilindiği üzere kapalı olmaya devam ediyor." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, barikatların kurulmasıyla serbest dolaşım özgürlüğünün ihlal edildiğine işaret edildi.

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