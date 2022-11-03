Dolar
18.61
Euro
18.14
Altın
1,627.38
ETH/USDT
1,545.00
BTC/USDT
20,273.00
BIST 100
4,105.46
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstanbul’da NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile ortak basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Sırp lider Vucic: Kışlalarımızda casusluk yapılmasına izin veremeyiz

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, dün etkisiz hale getirilen insansız hava aracına (İHA) ilişkin Sırbistan'daki askeri kışlalarda casusluk yapılmasına izin vermeyeceklerini söyledi.

Lejla Biogradlija   | 03.11.2022
Sırp lider Vucic: Kışlalarımızda casusluk yapılmasına izin veremeyiz

Belgrad

Sırbistan Ordusunun "Manevra 2022" isimli tatbikatına katılan Vucic, Kosova sınır yakınlarındaki askeri kışlayı gözlemlediği belirlenen ve düşürülerek imha edilen hava aracına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Vucic, kışlaların üzerinde ilk kez hava aracı tespit etmediklerini belirterek, "Günler öncesinde fark edildi. Öncelikle uyardık. Kimseyle çatışma halinde değiliz. Ancak kışlalarımızda casusluk yapılmasına da izin veremeyiz. Hangarlarımıza kadar girip cephanemizi mi saysınlar?" dedi.

NATO'ya ait hava araçlarının da dün Kosova sınırı yakınlarındaki Brnjak ve Jarinje bölgesinde uçtuğunu ifade eden Vucic, "Onlar idari hattın 200 ila 500 metre uzağındaydı. NATO gerekli prosedüre saygı duyuyor. Onları düşürmeye hakkımız yok. Zaten onların amacı da fotoğraf toplamak ya da misket oynamak değildi." değerlendirmesinde bulundu.

Vucic, hava araçlarının kime ait olduğunu netleşene kadar açıklama yapmayacaklarını, hafta sonu veya pazartesi halka sesleneceğini duyurdu.

Kosova sınırındaki Raska kenti yakınlarında belirlenen bir hava aracının dün imha edildiği belirtilmişti.

Sırbistan Savunma Bakanı Milos Vucevic de daha önce yaptığı açıklamada, Vucic'in Kosova ile yaşanabilecek olası gerilimler nedeniyle orduya "hazır ol" emri verdiğini söylemişti.

Kosova-Sırbistan gerginliği

Kosova hükümeti, temmuz sonunda, Sırbistan'a mütekabiliyet ilkesi doğrultusunda "Sırbistan kimlik kartlarıyla Kosova'ya giriş/çıkış yapanlara geçici beyan formları verilmesi" ve "Sırp makamları tarafından Kosova'daki Sırplara verilen araç plakalarını 'RKS' (Kosova Cumhuriyeti) plakalarına dönüştürülmesi" ile ilgili kararların yürürlüğe gireceğini duyurmuştu.

Kosova'daki Sırplar, buna tepki göstererek, ülkenin kuzeyindeki sınır geçişlerini kapatmış ve ülkede gerilim artmıştı. Kosova hükümeti, daha sonra Sırbistan ile sınır kapılarına giden yollara konulan tüm barikatların kaldırılması şartıyla krize neden olan uygulamayı 1 Eylül'e erteleme kararı almıştı.

Kosova tarafı, son olarak "yasa dışı" olarak nitelendirdikleri araç plakalarının yeniden tescil sürecinin Nisan 2023'e ertelendiğini, bu araçların sahiplerine önce uyarıda bulunulacağını, ardından ceza verileceğini ve son olarak test plakaları yerleştirileceğini duyurmuştu.

Araç sahiplerine yapılan uyarı tedbiri bugünden itibaren uygulanmaya başlanırken, Kosovalı Sırplar plaka uygulamasını kabul etmeyeceklerini yineledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Çavuşoğlu: Tahıl sevkiyatının kesintisiz şekilde devam etmesi için çabalarımızı sürdüreceğiz
Yaşlı hastaya kötü muamelede bulunan sağlık çalışanları 3'er yıl meslekten men edildi
Yedigöller Milli Parkı'nda çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
Öğretmen, boğazına şeker kaçan öğrencisini Heimlich manevrasıyla kurtardı
Nuri Demirağ'ın 81 yıl önce Sivas'ta yaptırdığı havalimanı sivil uçuşlara açılacak

Benzer haberler

Sırp lider Vucic: Kışlalarımızda casusluk yapılmasına izin veremeyiz

Sırp lider Vucic: Kışlalarımızda casusluk yapılmasına izin veremeyiz

Novi Pazarlı Mujkovic, 30 yılda 11 binden fazla kişinin mezarını kazdı

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, orduya 'Hazır ol' emri verdi

Kosova, "yasa dışı" araç plakalarının yeniden tescil sürecini Nisan 2023’e erteledi

Kosova, "yasa dışı" araç plakalarının yeniden tescil sürecini Nisan 2023’e erteledi
AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen Sırbistan'ı ziyaret etti

AB Komisyonu Başkanı Von der Leyen Sırbistan'ı ziyaret etti
Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davası duruşmasında yaşanan gerginliğe soruşturma

Yalova Belediyesindeki "zimmete para geçirme" davası duruşmasında yaşanan gerginliğe soruşturma
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet