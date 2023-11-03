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Dünya

Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Sırbistan'da Boşnak nüfusun yoğun olarak yaşadığı Sancak bölgesinin en büyük kenti Novi Pazar'da, binlerce kişinin katılımıyla Filistin'e destek gösterisi düzenlendi.

Aleksandar Niciforovic, Lejla Biogradlija  | 03.11.2023 - Güncelleme : 03.11.2023
Sırbistan'ın Novi Pazar kentinde Filistin'e destek gösterisi yapıldı

Serbia

En-Nisa Kadın Derneği tarafından "Filistin'e Özgürlük ve Barış İçin" sloganıyla kent merkezinde düzenlenen gösteriye, 15 binden fazla kişi katıldı.

En-Nisa Kadın Derneği Başkanı Azra Semsovic, Gazze'de yaşananlara karşı sessiz kalmak istemediklerini belirterek, "Oturup İsrail'in kadın, çocuk ve sivillere yaptığı soykırımı izlemeyemeyiz. Hiçbir şey yapamıyorsak en azından sokaklara çıkıp yapılan soykırıma karşı olduğumuzu haykırabiliriz." diye konuştu.

Uluslararası kurumlara İsrail'in Gazze'de yaptığı soykırıma sessiz kalmamaları çağrısında bulunduklarını söyleyen Semsovic, Gazze'de, Filistin'de barış istediklerini kaydetti.

Gösteriye katılanlar Filistin halkı için dua etti.

İsrail'in Gazze'ye saldırılarında son durum

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme” gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken, İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, Gazze'den düzenlenen saldırılarda 315’i asker 1400'den fazla İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin yaralandığını duyurdu.

İsrail’e göre 31 Ekim’den bu yana Gazze Şeridi’ndeki çatışmalarda ölen asker sayısı 18’e yükselirken, Kassam Tugaylarının elinde 242 İsrailli esir bulunuyor.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığına göre, İsrail saldırılarda 3 bin 760'ı çocuk, 2 bin 326'sı kadın olmak üzere 9 bin 61 Filistinliyi öldürürken, en az 32 bin kişiyi yaraladı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs’te İsrail güçleri ve Yahudi yerleşimciler, 134 Filistinliyi öldürdü.

Gazze'de binlerce yaralı ile sivilin bulunduğu en büyük sağlık tesisi olan Şifa Hastanesi de İsrail ordusu tarafından hedef gösterilirken İsrail ordusu El-Ehli Baptist ve Türk-Filistin Dostluk hastanelerini vurdu, tahliyeye zorladığı Filistin Kızılayına bağlı Kudüs ve Endonezya hastanelerinin çevresini bombaladı.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana yaşanan çatışmalarda 49 Hizbullah mensubu ile 4 İsrail askeri öldü.

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