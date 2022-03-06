Dolar
14.22
Euro
15.53
Altın
1,970.17
ETH/USDT
2,668.70
BTC/USDT
39,437.00
BIST 100
1,990.75
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kiev’de sirenler çalıyor Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı ve Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal basın toplantısı düzenledi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna krizi

Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi

Sırbistan'ın başkenti Belgrad ile Novi Sad'da Ukrayna'ya destek gösterisi düzenlendi.

Ahmet Nurduhan   | 06.03.2022
Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi Fotoğraf: Milos Miskov/AA

Belgrad

Gösterilerde Rusya karşıtı sloganlar atılırken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e Hitler benzetmesi yapıldı.

Başkent Belgrad'da bir araya gelen yüzlerce gösterici, "Ukrayna'da barış", "Yaşasın Ukrayna" ve "Savaşı durdurun" sloganları attı.

Bir göstericinin Rusya pasaportu yaktığı eyleme Sırbistan'da yaşayan Ruslardan da katılım oldu. Rus asıllı bir gösterici, her sabah savaşın biteceği ümidi ile uyandığını söyledi.

Belgrad'daki gösteriler sırasında Rusya taraftarı başka bir grup Putin'i destekleyen sloganlar atarken, iki grup arasında sorun yaşanmaması için polis koridoru oluşturuldu.

Novi Sad'dan Ukrayna'ya yardım paketi

Sivil Voyvodina Derneği tarafından Novi Sad'da düzenlenen gösteride dernek sözcüsü Darko Sper, "Acımasız saldırılara maruz kalan Ukrayna vatandaşları ile dayanışma içinde olmak sadece bir insanlık sorunu değil aynı zamanda bir medeniyet gösterimidir. Ukrayna'ya yönelik saldırı Avrupa demokrasisine de saldırı anlamına gelmektedir." açıklamasını yaptı.

Novi Sad’daki gösterinin ardından, gıda, hijyen ürünleri ve kıyafetlerden oluşan yardım paketi Ukrayna'nın Belgrad Büyükelçiliğine teslim edilmek üzere yola çıktı. Yardımların büyükelçilik vasıtasıyla Ukrayna’ya gönderileceği belirtildi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de 27 bin 671 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 170 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 958 bin 437'ye çıktı
Libya'da camilerdeki Kovid-19 önlemleri kaldırılıyor
Türkiye'de 32 bin 389 kişinin testi pozitif çıktı, 174 kişi hayatını kaybetti
Bakan Koca'dan 'maske' uyarısı: Risk durumunda mutlaka kullanılmalı

Benzer haberler

Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi

Sırbistan'ın Belgrad ve Novi Sad şehirlerinde Ukrayna'ya destek gösterisi

Balkanlar'daki SberBank şubeleri el değiştirdi

Sırbistan’da parlamento ve cumhurbaşkanı seçimleri 3 Nisan'da yapılacak

Sırbistan: Ukraynalı mültecileri almaya hazırız

Sırbistan: Ukraynalı mültecileri almaya hazırız
AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları İsviçre ve aday ülkelerin de uygulamasını istiyor

AB, Rusya'ya yönelik yaptırımları İsviçre ve aday ülkelerin de uygulamasını istiyor
2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Türkiye, Sırbistan'a 5-2 mağlup oldu

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemelerinde Türkiye, Sırbistan'a 5-2 mağlup oldu