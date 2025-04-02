Dolar
37.91
Euro
41.00
Altın
3,120.04
ETH/USDT
1,862.80
BTC/USDT
84,555.00
BIST 100
9,564.19
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sırbistan-Macaristan petrol boru hattının 2028'de tamamlanması planlanıyor

Sırbistan'ın Macaristan ile inşa edeceği ham petrol boru hattının yapımına bu yıl başlanacağı ve 2028'de tamamlanacağı belirtildi.

Lejla Biogradlija  | 02.04.2025 - Güncelleme : 02.04.2025
Sırbistan-Macaristan petrol boru hattının 2028'de tamamlanması planlanıyor

Ankara

Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ile basın toplantısı düzenledi.

Szijjarto, burada yaptığı açıklamada, iki ülke arasında inşa edilecek ham petrol boru hattının yapımına bu yıl sonunda başlanacağını ifade ederek, "Macaristan'da ön inceleme aşamasını tamamladık. Macaristan'ın uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL Group da inceleme çalışmasını iki ülkeye sundu. Biz kabul ettik. Sırbistan da inşaat için gerekli alanı onayladı." dedi.

İnşa edilecek boru hattının yaklaşık 190 kilometre uzunluğunda olacağını aktaran Szijjarto, "Boru hattının 2028'de iki ülke arasında faaliyete geçmesini planlıyoruz." diye konuştu.

Szijjarto, "Bu bölge için son derece önemli bir yatırım. Boru hattının kapasitesi yıllık 4 ila 5 milyon ton arasında olacak. Bu, Sırbistan'ın petrol ihtiyacının tamamını Macaristan'dan karşılayabileceği anlamına gelecek." değerlendirmesinde bulundu.

Djedovic Handanovic de Macaristan'a desteği için teşekkür etti.

Sırbistan ve Macaristan 2023'te iki ülke arasında ham petrol boru hattı inşa edileceğini duyurmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan ülkenin gerçek gündemine ilişkin paylaşım
Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Kayhan'ın İzmir'deki kazada ölümüyle ilgili sürücü tutuklandı
Çanakkale sahillerinde müsilaj görüldü
Bakan Fidan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılacak
Malatya'da boykot çağrılarına tepki amacıyla "markette indirim" uygulaması

Benzer haberler

Sırp lider Vucic, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü

Sırp lider Vucic, AGİT Genel Sekreteri Sinirlioğlu ile görüştü

Sırbistan-Macaristan petrol boru hattının 2028'de tamamlanması planlanıyor

Macaristan'a "ülkeye girerse Netanyahu'yu tutukla" çağrısı

Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı'nın faaliyetlerine kısıtlama getirildi

Rusya'nın Karadeniz'deki Novorossiysk Limanı'nın faaliyetlerine kısıtlama getirildi
Sert fiyat hareketleri bakırın "yeni petrol" olabileceği öngörülerini tekrar öne çıkardı

Sert fiyat hareketleri bakırın "yeni petrol" olabileceği öngörülerini tekrar öne çıkardı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Kuzey Akım 2 teknik açıdan çalışır durumda

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Kuzey Akım 2 teknik açıdan çalışır durumda
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet