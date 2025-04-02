Sırbistan-Macaristan petrol boru hattının 2028'de tamamlanması planlanıyor
Sırbistan'ın Macaristan ile inşa edeceği ham petrol boru hattının yapımına bu yıl başlanacağı ve 2028'de tamamlanacağı belirtildi.
Ankara
Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki resmi temasları kapsamında Sırbistan Enerji ve Maden Bakanı Dubravka Djedovic Handanovic ile basın toplantısı düzenledi.
Szijjarto, burada yaptığı açıklamada, iki ülke arasında inşa edilecek ham petrol boru hattının yapımına bu yıl sonunda başlanacağını ifade ederek, "Macaristan'da ön inceleme aşamasını tamamladık. Macaristan'ın uluslararası petrol ve gaz şirketi MOL Group da inceleme çalışmasını iki ülkeye sundu. Biz kabul ettik. Sırbistan da inşaat için gerekli alanı onayladı." dedi.
İnşa edilecek boru hattının yaklaşık 190 kilometre uzunluğunda olacağını aktaran Szijjarto, "Boru hattının 2028'de iki ülke arasında faaliyete geçmesini planlıyoruz." diye konuştu.
Szijjarto, "Bu bölge için son derece önemli bir yatırım. Boru hattının kapasitesi yıllık 4 ila 5 milyon ton arasında olacak. Bu, Sırbistan'ın petrol ihtiyacının tamamını Macaristan'dan karşılayabileceği anlamına gelecek." değerlendirmesinde bulundu.
Djedovic Handanovic de Macaristan'a desteği için teşekkür etti.
Sırbistan ve Macaristan 2023'te iki ülke arasında ham petrol boru hattı inşa edileceğini duyurmuştu.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.