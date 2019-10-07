Euro
6.39
Dolar
5.82
BIST 100
102,993.20
Altın
1,492.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye ile en önemli hedefimiz Balkanlar'da barış

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, "Bizim Türkiye ile en önemli ortak hedefimiz Balkanlar'da barış. İnsanları savaşlar ilgilendirmiyor, onlar barış içinde yaşamak istiyor." dedi.

Kayhan Gül   | 07.10.2019
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Türkiye ile en önemli hedefimiz Balkanlar'da barış

Belgrad

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Türkiye ile en önemli ortak hedeflerinin Balkanlar'da barış olduğunu söyledi.

Sırp lider, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sırbistan Sarayı'nda gerçekleştirdiği görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çabaları sayesinde, iki ülke arasındaki siyasi ilişkilerin son derece iyi düzeyde olduğunu belirerek, "Modern Sırbistan-Türkiye tarihindeki en iyi ilişkileri inşa ediyoruz." dedi.

Eski Sırp lider Kral Aleksandar'ın yaklaşık bir asır önce söylediği "Sırplar ile Türkler arasındaki savaş dönemi bitti artık onlarla iyi ilişkiler kurmak istiyoruz." sözlerini anımsatan Vucic, Türkiye ile sadece barışçıl ve iyi ilişkiler kurmak istediklerini ifade etti.

Vucic, Balkanlar'da barış ve istikrarın önemine de dikkati çekerek, "Türkiye ile şimdiye kadar olduğu gibi gelecekte de bu yolda ilerlemeye devam edeceğimize inancım tam." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin de desteklediği ve temel atma töreninin yarın yapılacağı Belgrad-Saraybosna Otoyolu Projesi'ne de değinen Vucic, bu proje tamamlandığında Sırbistan'ın ve bölgenin tamamen farklı bir görünüme sahip olacağını vurguladı.

Vucic, Türkiye ile Sancak bölgesinde altyapı projeleri gerçekleştirdiklerini anımsatarak, orada yaşayan insanların da ülkenin kalan kesiminde yaşayanlar kadar kendilerini rahat hissetmelerini arzuladığını dile getirdi.

"Geçen yıla kıyasla yüzde 13 arttı"

Sırbistan'daki Türk yatırımlarının her geçen gün arttığına dikkati çeken Vucic, "Ekonomik iş birliği anlamında önemli bir aşama kaydedildi. Ticaretimiz, geçen yıla kıyasla yüzde 13 arttı." diye konuştu.

Vucic, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın her Sırbistan ziyaretinin iki ülkeye önemli bir katkı sunduğunu vurgulayarak, beraberinde kalabalık bir iş insanı heyetini de getiren Türk mevkidaşına teşekkürlerini iletti.

Erdoğan'ın iki yıl önceki ziyaretinde 800 milyon avro civarındaki ticaret hacminin, bugün 1,2 milyar avroya çıktığını aktaran Vucic, kısa vadedeki hedeflerinin 2 milyar avro olduğunu kaydetti.

Vucic, yarın düzenlenecek Türkiye-Sırbistan-Bosna Hersek Üçlü Zirvesi'ne değinerek, "Bizim Türkiye ile en önemli ortak hedefimiz Balkanlar'da barış. İnsanları savaşlar ilgilendirmiyor, onlar barış içinde yaşamak istiyor." dedi.

Yöneltilen bir soru üzerine Kosova meselesi noktasında Türkiye ile aynı fikirde bulunmadıklarını söyleyen Vucic, "Bu hususta çıkarlarımız farklı, ancak Kosova meselesinde her türlü çözümün Türkiye tarafından kabul edilebilir olduğunu ifade eden Erdoğan'a teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Libya savaşında son durum ve değişen dengeler
Biden azalan oylarına rağmen hala önde gidiyor
Suriye'de yeni anayasa süreci ve Türkmenler
Ukrayna krizinde formül karmaşası
Orta Doğu’da oyun değiştirici hamle olarak ARAMCO saldırıları

Benzer haberler

'Türkiye ile en önemli hedefimiz Balkanlar'da barış'

'Türkiye ile en önemli hedefimiz Balkanlar'da barış'

'Sırbistan ile ilişkilerimiz tarihinin en iyi seviyesinde'

'ABD'nin bölgeden çekilme süreci başladı'

'Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti ekonomik ve ticari anlamda önem taşıyor'

'Erdoğan'ın Sırbistan ziyareti ekonomik ve ticari anlamda önem taşıyor'
Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidiyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan Sırbistan'a gidiyor
Sırbistan ile ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak

Sırbistan ile ekonomik ilişkiler masaya yatırılacak