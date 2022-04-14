Dolar
14.63
Euro
15.79
Altın
1,967.69
ETH/USDT
3,045.30
BTC/USDT
40,450.00
BIST 100
2,477.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AFAD Akreditasyon Töreni'nde konuşuyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici'yi parti genel merkezinde ziyaret etti
logo
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt'i başkent Belgrad'da kabul etti.

Zehra Adılovıc   | 14.04.2022
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti

Belgrad

Sırbistan Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada, Vucic ile Schmidt'in yaptığı görüşmede, bölgedeki sosyal ve ekonomik durumların konuşulduğu ve ana konunun Bosna Hersek olduğu belirtildi.

Açıklamada, ikilinin tüm bölgede barışın korunması ve Batı Balkanlar'ın ekonomik gelişimi için Bosna Hersek'in çok önemli olduğu konusunda mutabık kalıklaı kaydedildi.

Görüşmede Christian Schmidt'in, Sırp Cumhuriyeti Entitesi Meclisi'nde onanan, devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasına ilişkin yasayı askıya almak için "Bonn Yetkileri"nin kullanılmasının gerekçelerini dile getirdiği kaydedildi.

Açıklamada, Vucic'in ise istikrara katkıda bulunmadığına inandığı "son kararlara ve Bonn Yetkilerinin uygulanmasına" açık bir şekilde katılmadığı ifade edildi.

Yüksek Temsilci Schmidt, Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi'nde onanan yasayı askıya almıştı

Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Christian Schmidt, "Bonn Yetkileri" kapsamında yetkisini kullanarak devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasına ilişkin yasanın uygulanmasını 12 Nisan 2022'de askıya almıştı.

Sırp Cumhuriyeti Entite Meclisi’nde onanan ancak Temsilci tarafından askıya alınan yasanın, bugün yürürlüğe girmesi bekleniyordu.

Devlete ait taşınmazların entite mülkiyetine taşınmasına ilişkin yasa, işletme hakkının Sırp Cumhuriyeti entitesinde, mülkiyet hakkının ise devlette olduğu taşınmazların entite mülkiyetine kaydedilmesini kapsıyordu.

Bosna Hersek Yüksek Temsilciliği

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşı sonlandıran Dayton Barış Anlaşması ile oluşturulan Bosna HersekYüksek Temsilciliği Ofisi, uluslararası toplum adına Bosna Hersek'te barış anlaşmasının uygulanmasını denetliyor. Yüksek Temsilcilik aynı zamanda ülkede faaliyet gösteren uluslararası kurumların etkinliklerini koordine ediyor.

Birleşmiş Milletlere her yıl BosnaHersek'teki gelişmeler ve sorunlarla ilgili rapor sunan Yüksek Temsilci, "Bonn Yetkileri" olarak bilinen geniş yetkilere sahip. Yüksek Temsilci, Devlet Başkanlığı Konseyinin üyeleri de dahil olmak üzere ülkede barışın uygulanmasına engel olan kişileri görevden alabiliyor, ihtiyaç durumunda yasa da çıkartabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Sağlık Bakanı Koca: 19 ilimizde yoğun bakımda yatan Kovid-19 hasta sayısı sıfır
DSÖ: Afrika'da Kovid-19 vakalarının artışı son 16 haftada azaldı
Kovid-19 gençlerde "beyin sisi" bırakabiliyor
İstanbul'da Kovid-19 vaka sayıları en düşük seviyeye ulaştı
Azerbaycan'a girişlerde Kovid-19 PCR testi sunma zorunluluğu kaldırıldı

Benzer haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic, Bosna Hersek Yüksek Temsilcisi Schmidt'i kabul etti

Srebrenitsa'da 12 Nisan 1993 saldırısının kurbanları anıldı

İngiltere'den Bosna Hersek'teki iki Sırp siyasiye yaptırım kararı

Saraybosna'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı

Saraybosna'da Srebrenitsa Soykırımı kurbanları anıldı
Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarından 2 kişinin daha kimliği tespit edildi

Srebrenitsa Soykırımı kurbanlarından 2 kişinin daha kimliği tespit edildi
Saraybosna’da Ukrayna’ya destek eylemi yapıldı

Saraybosna’da Ukrayna’ya destek eylemi yapıldı