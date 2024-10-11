Dolar
34.26
Euro
37.48
Altın
2,658.65
ETH/USDT
2,441.90
BTC/USDT
62,346.00
BIST 100
8,876.22
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, "Türkiye ile ilişkilerimiz ekonomik işbirliğinin çok ötesinde, bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek." şeklinde konuştu.

Lejla Biogradlija  | 11.10.2024 - Güncelleme : 11.10.2024
Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek

Belgrad

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte katıldığı Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da düzenlenen "Sırbistan-Türkiye İş Forumu"nda konuşan Vucic, Türk firmalarının Sırbistan'daki yatırımlarının son derece önemli olduğunu söyledi.

Sırbistan'ın demir yolu projelerinden bahseden Vucic, "Bir aya kadar açacağımız yeni bir demir yolu hattıyla Budapeşte'ye çok daha yakın olacağız. Niş'e kadar inşa edeceğimiz tren hattıyla ise İstanbul'a biraz daha yaklaşacağız." dedi.

Vucic, Türkiye'nin zaman içerisinde büyük değişim gösterdiğine işaret ederek, "(Cumhurbaşkanı) Erdoğan Türkiye'nin yüzünü değiştirdi. Yıllar önceki İstanbul ve Ankara aynı şehirler değil. Bunların hepsi Erdoğan sayesinde oldu. Bunları görünce ben de ülkemde ne yapabilirim diye düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Türkiye'de insanların çalışkanlığından inanılmaz etkilendiğini anlatan Vucic, "Çalışma ve emeğin ne olduğunu görüyorum Türkiye'de. İnsanlar aileleri, kazançları için çabalıyor. Biz de ülke olarak birçok başarı elde ettik ve etmeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Vucic, "Türkiye ile ilişkilerimiz ekonomik işbirliğinin çok ötesinde, bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek." vurgusunda bulundu.

Sırbistan'ın ev sahipliğinde düzenlenecek EXPO 2027 için Türk firmalarından yardım alacaklarını kaydeden Vucic, "Erdoğan'dan Türkiye'nin fuardaki varlığının da güçlü olacağının sözünü aldık. Çok mutluyuz." diye konuştu.

Vucic, dostluğu için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de doğal afetlerin yüzde 45'ini heyelanlar oluşturuyor
Yargıtay'ın bozma kararı verdiği Dink cinayeti davasında duruşma ertelendi
Discord'da bir çocuğun da bulunduğu görüntülere ilişkin soruşturmada tutuklu sayısı 3 oldu
Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına beslenme desteği sağlıyor
Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında işbirliği yapacak

Benzer haberler

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek

Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic: Bizim için Türkiye ile ilişkiler demek barış ve istikrar demek

İran'ın Tebriz kentinde Türkiye ve Almanya'dan uzmanların katılımıyla tıbbi ceza hukuku sempozyumu düzenlendi

Türk Kızılay, Lübnan'dan tahliye edilen Türk vatandaşlarına beslenme desteği sağlıyor

Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında işbirliği yapacak

Türkiye ile Sırbistan medya ve enformasyon alanında işbirliği yapacak
Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını İtalya'ya devretti

Türkiye, NATO'nun Kosova'daki Barış Gücü'nün komutasını İtalya'ya devretti
Türkiye ile Sırbistan arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı

Türkiye ile Sırbistan arasında 11 işbirliği anlaşması imzalandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet