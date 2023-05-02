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Dünya

Sınır Tanımayan Gazeteciler, Fransa'da muhabirlerin polis şiddetine hedef olmasını kınadı

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kapsamında düzenlenen gösterilerde basın mensuplarının polis şiddetinin hedefi olmasını kınadı.

Esra Taşkın  | 02.05.2023 - Güncelleme : 02.05.2023
Sınır Tanımayan Gazeteciler, Fransa'da muhabirlerin polis şiddetine hedef olmasını kınadı Fotoğraf: Firas Abdullah/AA

Paris

RSF, Twitter hesabından, Fransa'da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ndeki gösterilerde birçok muhabiri hedef alan polis şiddetini kınadığını açıkladı.

Açıklamada, İçişleri Bakanı Gerald Darmanin'in yakın zamanda güvenlik güçlerine gösterileri takip eden gazetecilerin özellikle korunmasına yönelik emir verdiği anımsatıldı.

Yaralananlara ilk yardımda bulunan Street-Medics Gözlemevi, dünkü gösterilerde, aralarında eylemlere katılmayan sivillerin de olduğu ve 30'u ağır 200 kadar kişinin yaralandığını belirtmişti.

Darmanin, gösterilerde 305'i başkent Paris'te olmak üzere toplam 540 kişinin gözaltına alındığını bildirmişti.

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