Singapur Cumhurbaşkanı, parlamentoyu feshederek genel seçimlerin önünü açtı
Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam, parlamentoyu feshederek ülkede genel seçim sürecini başlattı.
Ankara
Singapur Cumhurbaşkanı Tharman'ın parlamentoyu feshetmesiyle ülkenin genel seçim süreci başladı.
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Seçim Departmanının, genel seçimlerin yapılacağı tarihi gün içerisinde duyurması bekleniyor.
Genel seçimlerde Singapur Parlamentosunun 97 üyesinin seçilmesi hedefleniyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.