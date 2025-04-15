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Dünya

Singapur Cumhurbaşkanı, parlamentoyu feshederek genel seçimlerin önünü açtı

Singapur Cumhurbaşkanı Tharman Shanmugaratnam, parlamentoyu feshederek ülkede genel seçim sürecini başlattı.

Ecem Şahinli Ögüç  | 15.04.2025 - Güncelleme : 15.04.2025
Singapur Cumhurbaşkanı, parlamentoyu feshederek genel seçimlerin önünü açtı

Ankara

Singapur Cumhurbaşkanı Tharman'ın parlamentoyu feshetmesiyle ülkenin genel seçim süreci başladı.

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Seçim Departmanının, genel seçimlerin yapılacağı tarihi gün içerisinde duyurması bekleniyor.

Genel seçimlerde Singapur Parlamentosunun 97 üyesinin seçilmesi hedefleniyor.

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