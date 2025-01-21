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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Serbest kalan Filistinli aktivist, İsrail'in tutuklulara "insan muamelesi" yapmadığını söyledi

Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasıyla salıverilen Filistin Halk Kurtuluş Cephesi (FHKC) yöneticilerinden 61 yaşındaki Halide Cerrar, İsrail hapishane yönetiminin Filistinli tutuklulara "insan muamelesi yapmadığını" söyledi.

Awad Rjoob, Muhammed Semiz  | 21.01.2025 - Güncelleme : 21.01.2025
Serbest kalan Filistinli aktivist, İsrail'in tutuklulara "insan muamelesi" yapmadığını söyledi

Ramallah

AA muhabirine konuşan Cerrar, mevcut İsrail hükümeti dönemindeki kötü hapishane koşullarını ve hapiste kaldığı sürede gördüğü Filistinli tutuklulara yönelik insan hakları ihlallerini anlattı.

"Filistinli tutukluların İsrail hapishanelerindeki koşulları, 1967'den bu yana en zor koşullar." diyen Cerrar, koşulların şimdiye kadar hiç bu kadar sert olmadığını ifade etti.

Cerrar, İsrail hapishane yönetiminin son bir yılda Filistinli tutuklulara yönelik tekrarlanan saldırılar, verilen gıdanın kalitesi ve miktarının düşürülmesi ile uygulanan tecrit politikalarıyla koşulları son derece ağırlaştırdığını aktardı.

"Aşağılandık, hakarete uğradık ve darbedildik"

"Altı aydır hücredeydim dün, pazartesi günü çıktım." diyen Cerrar, hapishanelerdeki kötü koşul ve muamelenin mevcut İsrail hükümetinin ve (istifa eden Ulusal Güvenlik Bakanı) Itamar Ben-Gvir'in tutuklulara "insan değilmiş gibi" davranmaya çalışan politikasının bir sonucu olduğunu söyledi.

Cerrar, serbest bırakılmadan önce gördüğü kötü muameleyi ise "Serbest bırakılmadan önce bize çok sert davranıldı ve kasıtlı bir şekilde aşağılandık, hakarete uğradık ve darbedildik" diye özetledi.

Kadın ve erkek tutukluların sorunlarının Filistin halkının sorunlarının bir parçası olduğunu vurgulayan Cerrar, İsrail'in uyguladığı bu politikaya hapishanelerdeki tüm Filistinliler serbest bırakılıncaya kadar ulusal çapta karşı çıkılması gerektiğini kaydetti.

Cerrar, çok sayıda tutuklunun hücre hapsinde tutulduğunu ve çok zor koşullara maruz bırakıldığını sözlerine ekledi.

Halide Cerrar kimdir?

FHKC yöneticilerinden, eski millet vekili ve insan hakları savunucusu 61 yaşındaki Cerrar, hayatının 5 yılını İsrail hapishanelerinde geçirdi.

Tutuklanması sorasında İsrail'in "intikam almak amacıyla" yaptığı birçok ihlale maruz kalan Cerrar'ın hayatını kaybeden kızına veda etmesine izin verilmemişti.

Daha önce FKHC'nin siyasi büro üyeliğini yapan Cerrar, 2006'da Filistin Yasama Meclisi'ne milletvekili seçilmişti, söz konusu meclis daha sonra lağvedilmişti.

İsrail, Cerrar'ı en son 26 Aralık 2023'te Ramallah'taki evinden alarak idari tutukluluk kapsamında hiçbir suçlama olmadan cezaevinde atmış, Gazze'deki ateşkes ve esir takası anlaşmasının ardından, 1 yıldan uzun bir süre kaldığı hapishaneden neredeyse tanınmayacak halde çıkmıştı.

Cerrar'ın serbest bırakıldığında saçlarının beyazladığı, zayıfladığı ve zorlukla yürüdüğü görülmüştü.

⁠İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde, İsrailli 33 esir ve 1900’ün üzerinde Filistinli serbest bırakılacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, anlaşmanın birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadını Kızılhaç ekibine teslim etti.

İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

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