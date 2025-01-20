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Dünya, İsrail-Filistin çatışması

Serbest bırakılan Filistinli kadın: İsrailli esirlere hediyeler sunulurken biz saçımızdan sürüklendik

İsrail ile Hamas arasında varılan esir takası kapsamında serbest bırakılan Filistinli Rağad Amru, İsrail güçlerinin Filistinli kadınları serbest bırakmadan hemen önce saçlarından sürükleyerek darbettiğini söyledi.

Muhammed Semiz, Qais Omar Darwesh Omar, Mehmet Nuri Uçar  | 20.01.2025 - Güncelleme : 20.01.2025
Serbest bırakılan Filistinli kadın: İsrailli esirlere hediyeler sunulurken biz saçımızdan sürüklendik Fotoğraf: Issam Rimawi/AA

Ramallah

Esir takasının ilk gününde İsrail'in serbest bıraktığı Filistinlilerden 23 yaşındaki Rağad Amru, AA muhabirine, Filistinli kadınların serbest bırakılmadan önce İsrail güçlerince maruz kaldıkları kötü muameleyi ve hapishane şartlarını anlattı.

Amru, serbest bırakıldıkları günün sabahı, İsrail hapishane müdürünün 14 gün boyunca hiç kimsenin serbest bırakılmayacağını söylediğini, öğleden sonra ise hapishane müdür yardımcısının gelerek kendilerine hakaretler ettiğini dile getirdi.

"Demir kafesli otobüslere bindirilerek 4 saat bekletildik"

Amru şunları söyledi:

"Öğle vaktinde hapishane müdür yardımcısı geldi, saldırgan ifadelerle 'Beni bir daha denemeyin, herhangi bir şerî (tesettürlü) elbise giymeniz yasak' dedi ve sonrasında darp, küfürler ve saatlerce süren sorgu başladı."

Amru, İsrail'in Damon Hapishanesi'nden demir kafesli otobüslere bindirilerek 4 saat bekletildiklerini, ardından da Ofer Hapishanesi'ne götürüldüklerini aktardı.

"İsrailli gardiyanların Filistinli esirleri çığlık çığlığa saçlarından sürüklediğini gördük"

"Otobüs, hapishaneden daha kötüydü. Klimaları soğuk çalıştırdılar. Ofer Hapishanesi'ne vardık, İsrailli gardiyanların Filistinli esirleri çığlık çığlığa saçlarından sürüklediğini gördük. Başımızı kaldırmamıza dahi müsaade etmediler." diyen Amru, Ofer Hapishanesi'ne vardıklarında İsrail güçlerinin Filistinlileri otobüsten sürükleyerek çakıl taşlarla dolu bir alana fırlattığını söyledi.

"Yarı çıplak vaziyette darbedildik"

Ofer Hapishanesi'nde yarı çıplak vaziyette darbedildiklerini ve hakarete uğradıklarını anlatan Amru, ardından yanlarına durumları çok kötü halde olan bir grup Filistinli çocuğun getirildiğini ifade etti.

Amru, "Bütün bu acılar halkımız ve Gazze uğruna yaşanıyor, Allah bunların ecrini bize yazsın." dedi.

"Filistinli direnişçiler, İsrailli kadın esirlere hediyeler sunarken biz saçımızdan, başörtümüzden sürüklendik"

İsrail güçlerinin Filistinli esirlere muamelesi ile Filistinli direnişçilerin İsrailli esirlere tutumunu karşılaştıran Amru, "Filistinli direnişçiler İsrailli kadın esirlere hediyeler sunarken biz saçımızdan, başörtümüzden sürüklendik." ifadelerini kullandı.

Amru, İsrail hapishanelerinde Filistinli kadınların şartlarının son derce kötü olduğuna dikkati çekerek, "(İsrail) hapishanelerinde iyi bir şeyin olması mümkün değil. Yemekler miktar ve kalite olarak çok kötü ve muamele şekli son derece kötü. Rabbim bizi zelil edeni zelil etsin!" dedi.

İsrail hapishanelerindeki kadınların çokluğu karşısında şaşkınlığa uğradığını dile getiren Amru, sözlerini şöyle tamamladı:

"Her gün denetimlere tabi tutuluyoruz ve her hafta bir baskın, baskı ve kötü koşullar..."

İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes ve esir takası anlaşması

Arabulucu ülkelerden Katar, 15 Ocak'ta İsrail ile Hamas arasında Gazze'de ateşkes ve esir takası konusunda anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Anlaşma, 19 Ocak Pazar günü TSİ 12.15'te yürürlüğe girdi. Üç aşamadan oluşacak ateşkes anlaşmasının ilk 42 gününde İsrailli 33 esir serbest bırakılacak.

Anlaşma, Gazze Şeridi'ne insani yardımların kapsamlı şekilde ulaşmasının yanı sıra yerinden edilen Filistinlilerin bölgelerine geri dönebilmelerini içeriyor.

İkinci ve üçüncü aşamaların detayları ise birinci aşamanın tamamlanmasıyla açıklanacak.

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, İsrail ile varılan ateşkes ve esir takası anlaşmasının birinci aşaması kapsamında dün 3 İsrailli kadın esiri Kızılhaç ekibine teslim etti.

Bu kapsamda İsrail hapishanelerinde tutulan 90 Filistinli çocuk ve kadın da işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Askeri Cezaevi'nden serbest bırakıldı.

İsrail'in 471 gün boyunca Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 46 bin 913 kişi hayatını kaybetmiş, 110 bin 750 kişi yaralanmıştı.

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