'Selman el-Avde'nin serbest bırakılması yönünde bir işaret yok'

RİYAD



Suudi Arabistan'da tutuklu Arap ve İslam dünyasının tanınan vaizlerinden Selman el-Avde'nin oğlu Abdullah el-Avde, babasının yargılandığı dava kapsamında dün yapılması kararlaştırılan duruşmanın ertelendiğini, serbest bırakılması yönünde bir işaretin de bulunmadığını belirtti.

Today for the 3rd time the secret trial hearing for the case of my father @salman_alodah has been postponed. The attorney general is seeking death penalty on bogus charges and mostly because of his tweets.

There are no signs of release whatsoever. https://t.co/sl7mKAeHjv