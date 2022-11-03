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Dünya

Scholz'dan Balkan ülkelerinin işbirliği çabalarına ilişkin memnuniyet mesajı

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Avrupa Birliği'ne (AB) katılmak isteyen altı Balkan ülkesinin işbirliğini güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşıladığını belirtti.

Cüneyt Karadağ   | 03.11.2022
Scholz'dan Balkan ülkelerinin işbirliği çabalarına ilişkin memnuniyet mesajı

Berlin

Scholz, başkent Berlin'de düzenlenen ve Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Kuzey Makedonya, Karadağ ve Sırbistan'ın katıldığı zirve toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, "Avrupa ancak Batı Balkanlar ile tamamlanır. Batı Balkanlar'daki altı devlet Avrupa'nın özgür ve demokratik bir parçasıdır. Altı Balkan ülkesinin işbirliğini güçlendirme çabalarını memnuniyetle karşılıyoruz." dedi.

Bölgenin refah ve istikrarının, Avrupa'nın geri kalanından ayrı düşünülemeyeceğini dile getiren Scholz, bölgesel çatışmaların üstesinden gelinmesini istedi.

Balkanlar'ın AB'ye entegrasyonu için 20 yıl önce başlatılan çabaların hızlandırılması çağrısında bulunan Scholz, "Bu vaatleri gerçeğe dönüştürmek bizim görevimiz." ifadelerini kullandı.

Scholz, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırmasından bu yana entegrasyonun daha da önemli hale geldiğini belirterek "Rusya'nın Ukrayna'ya karşı yürüttüğü acımasız savaş, bizi bir arada durmaya ve Avrupa'nın özgürlüğünü güvenle savunmaya zorluyor." diye konuştu.

Berlin'deki zirvede Balkan ülkelerinin, iki yıldır müzakereleri devam eden kimlik kartları ile seyahat ve üniversite diplomalarının karşılıklı tanınmasına ilişkin anlaşma imzalamaları bekleniyor.

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