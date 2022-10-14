Dolar
18.59
Euro
18.09
Altın
1,644.90
ETH/USDT
1,306.80
BTC/USDT
19,350.00
BIST 100
3,626.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Amasra Müessesinde henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi
logo
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini belirtti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Rusya ile Ukrayna arasında devam eden savaşın, mevcut krizleri şiddetlendirdiğini söyledi.

Erbil Başay   | 14.10.2022
Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini belirtti Fotoğraf: Abdulhamid Hoşbaş/AA

Berlin

Scholz, Moğolistan Başbakanı Luvsannamsrain Oyun-Erdene ile Berlin'de yaptığı görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenlendi.

Moğolistan ile hukuk devleti ve demokrasi gibi önemli değerli paylaştıklarını söyleyen Scholz, Ukrayna'daki savaşın sadece Avrupa'da değil tüm dünyada uluslararası düzeni tehdit ettiğini, bundan dolayı uluslararası hukukun ihlal edilmesine kararlılıkla karşı çıktıklarını ifade etti.

Başbakan Scholz, Birleşmiş Milletlerde (BM) kısa süre önce 143 ülkenin Rusya'yı kınadığına işaret ederek, "Putin'in, Ukrayna'nın bazı bölgelerini zorla ele geçirme girişimi kesinlikle kabul edilemez." dedi.

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın dünya genelinde gıda ve enerjide fiyatların yükselmesine, enflasyona ve borçlanmaya sebep olduğunu aktaran Scholz, savaşın "mevcut krizleri şiddetlendirdiğini" kaydetti.

Scholz, Rusya ile Çin arasında bulunan Moğolistan'ın siyasi açıdan zor bir bölgede bulunduğunu ifade ederek "Almanya, Moğolistan'ı desteklemek istiyor." dedi.

Moğolistan ile iş birliğini derinleştireceklerini ve genişleteceklerini, bunun iki ülke için stratejik öneme sahip olduğunu belirten Scholz, gelecek yıl Moğolistan ile yüksek düzeyli istişare toplantısı düzenleyerek gelecekte iş birliği için ağırlık verecekleri konuları belirleyeceklerini ifade etti.

Almanya'nın belirli ülkelerle özellikle stratejik hammadde kaynakları söz konusu olduğunda bağımlılığını azaltmayı hedeflediğini söyleyen Scholz, "Çeşitlendirme stratejimizde, Moğolistan, birçok hammadde kaynakları konusunda önemli bir ortak olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Moğolistan Başbakanı Oyun-Erdene de ülkesinin, Almanya ile sadece siyasi alanda değil, kültürel alanda da iş birliği yapmayı hedeflediğini söyledi.

Oyun-Erdene, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın uzun sürmemesi ve nükleer savaşa everilmemesi gerektiğini ifade etti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert, Kahramanmaraş'ta son yolculuğuna uğurlandı
AB'den Türkiye'de kurulması gündeme gelen gaz merkeziyle ilgili açıklama
Hakkari'de çocukları dağa kaçırılan aileler HDP önündeki eylemlerini sürdürdü
Katar Dışişleri Bakanı Al Sani: Türkiye, Ukrayna ile Rusya arasında önemli bir rol üstlendi
Emine Erdoğan: Çocuklarımıza tertemiz bir gelecek hazırlamak hepimizin ortak hedefi olmalıdır

Benzer haberler

Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek

Danone, Rusya'daki faaliyetlerinin büyük bir kısmından çekilecek

Scholz, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın mevcut krizleri şiddetlendirdiğini belirtti

AB, İran'a yeni yaptırımları tartışacak

Rusya: Kiev ve Harkiv bölgelerinde askeri yönetim ve enerji unsurlarını vurduk

Rusya: Kiev ve Harkiv bölgelerinde askeri yönetim ve enerji unsurlarını vurduk
Macron’un açıklamaları Fransa’nın nükleer caydırıcılığı ve "Ukrayna dostluğu"nu tartışmaya açtı

Macron’un açıklamaları Fransa’nın nükleer caydırıcılığı ve "Ukrayna dostluğu"nu tartışmaya açtı
Putin: Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum

Putin: Tüm seferberlik etkinliklerinin yaklaşık 2 hafta içinde sona ereceğini düşünüyorum
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet