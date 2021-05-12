Euro
10.19
Dolar
8.44
BIST 100
1,441.33
Altın
1,823.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Savaş suçlusu Radovan Karadzic müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü İngiltere'de çekecek

"Bosna Kasabı" olarak bilinen savaş ve soykırım suçlusu Radovan Karadzic'in 2019'da hüküm giydiği müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü çekmek üzere Hollanda'dan İngiltere'ye nakledileceği bildirildi.

Lejla Biogradlija   | 12.05.2021
Savaş suçlusu Radovan Karadzic müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü İngiltere'de çekecek

Saraybosna

Hollanda'nın Lahey kentindeki Uluslararası Ceza Mahkemeleri Rezidüel Mekanizması'ndan (IRMCT) yapılan açıklamada, savaş suçlusu eski Sırp komutan Karadzic'in İngiltere hükümeti ile iş birliğinde cezasını çekmek üzere İngiltere'ye sevk edileceği belirtildi.

Cezasını Hollanda'da çeken Karadzic'in karardan haberdar edileceği ifade edilen açıklamada, sevkinin de İngiltere ile iş birliğinde en güvenli şekilde yapılacağı vurgulandı.

Karadzic, "savaş ve soykırım" suçundan müebbet hapse mahkum edilmişti

Lahey'deki eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesince (ICTY) 2016'da soykırım, savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan 40 yıl hapis cezasına çarptırılan Karadzic, 2019'da sonuçlanan temyiz davasında ise müebbet hapse mahkum edilmişti.

Bosna Hersek'teki savaşta Sırpların lideri olan Karadzic, aralarında Srebrenitsa soykırımı da olmak üzere 1992 ile 1995 yılları arasında işlenen savaş suçları ve insanlığa karşı suçlardan cezalandırılmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa İlaç Ajansı: AB'de kullanılan aşılar Hindistan varyantına karşı etkili görünüyor
DSÖ'nün Kovid-19 salgınındaki rolünü incelemek üzere kurulan bağımsız panel: Kovid-19 salgını engellenebilirdi
İçişleri Bakanı Soylu: Kovid-19 tedbirlerinin 17 Mayıs günü ne şekilde olacağını vatandaşımızla paylaşırız
CoronaVac aşısının yeni partisi Türkiye’ye ulaştı
Ramazan Bayramı sonrasındaki Kovid-19 vaka sayıları normalleşme adımlarında belirleyici olacak

Benzer haberler

Savaş suçlusu Radovan Karadzic müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü İngiltere'de çekecek

Savaş suçlusu Radovan Karadzic müebbet hapis cezasının geri kalan bölümünü İngiltere'de çekecek

Eski İngiliz İşçi Partisi lideri Corbyn, İsrail'e tepki gösterdi

Filistin asıllı İngiliz vekil parlamentoda İsrail'in öldürdüğü çocukların isimlerini okudu

İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail ve Filistin'e 'acilen gerilimin düşürülmesi' çağrısı yaptı

İngiltere Başbakanı Johnson, İsrail ve Filistin'e 'acilen gerilimin düşürülmesi' çağrısı yaptı
Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı

Liverpool'un Mısırlı futbolcusu Muhammed Salah'tan dünya liderlerine Filistin çağrısı
İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Londra'da protesto edildi

İsrail'in Gazze ve Mescid-i Aksa'ya saldırıları Londra'da protesto edildi