Dolar
18.64
Euro
19.83
Altın
1,776.85
ETH/USDT
1,269.50
BTC/USDT
17,446.00
BIST 100
5,188.82
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Savaş nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalıların yüzde 26'sı ülkede kalmak istiyor

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle ülkelerinden ayrılarak Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin yüzde 26'sı, burada kalıcı olarak hayatını sürdürmek istiyor.

Erbil Başay   | 15.12.2022
Savaş nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalıların yüzde 26'sı ülkede kalmak istiyor

Berlin

Federal Göç ve Mülteci Dairesinin araştırma merkezi ile Alman Ekonomi Araştırmaları Enstitüsünün de aralarında bulunduğu birçok kurum tarafından yapılan ve savaştan dolayı Almanya'ya gelen Ukraynalı mültecilerin durumunu araştıran rapor, Berlin'de açıklandı.

11 binin üzerinde Ukraynalı mültecinin katıldığı araştırma raporunda, Almanya'ya ulaşan yetişkinlerin yüzde 80'inin kadın olduğu, bunların yüzde 77'sinin de eşi olmadan ülkeye geldiği belirtildi.

Bu kadınların yüzde 48'inin çocuğunun bulunduğu aktarılan raporda, mültecilerin büyük bölümünün eğitim seviyesinin yüksek olduğu kaydedildi.

Mültecilere Almanya'da kalıp kalmayacağının sorulduğu raporda, araştırmaya katılanların yüzde 34'ünün savaş sonuna kadar, yüzde 11'inin birkaç yıl ve yüzde 2’sinin en fazla bir yıl Almanya’da kalmak istediği, yüzde 27'sinin ise Almanya'da ne kadar kalacağını bilmediği ifade edildi.

Ukraynalı mültecilerin yüzde 26'sının da Almanya'da sürekli yaşamak istediği belirtildi.

Mültecilerin yarısı Almanca kursuna gitti

Almanya'ya ulaştıklarında Almanca konuşan mültecilerin oranının yüzde 4 olduğu bildirilen raporda, mültecilerin yarısının Almanca kursuna gittiği kaydedildi.

Mültecilerin yüzde 17’sinin Almanya'da çalıştığı, bunların yüzde 71'inin kendi mesleklerinde iş bulduğu vurgulanan raporda, mültecilerin yüzde 74'ünün kendi özel evi veya dairelerde kaldığı, sadece yüzde 9’unun mülteci yurtlarında ikamet ettiği aktarıldı.

Mültecilerin Almanya'yı seçmelerinin sebebi, yüzde 60'ının yakınlarının veya arkadaşlarının bu ülkede yaşaması olarak gösterildi.

24 Şubat’ta başlayan Rusya-Ukrayna savaşından sonra Almanya'ya, Ukrayna'dan 1 milyonun üzerinde mültecinin ulaştığı açıklanmıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kumluca ve Finike'de selden etkilenenler için 6 milyon lira daha kaynak aktarıldı
Tarım arazilerini suyla buluşturacak Araç Barajı su tutmaya başladı
İçişleri Bakanı Soylu: KADES uygulamasını 4,5 milyon kadın indirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit Üsteğmen Tunahan Yavuz'un ailesine taziye mesajı
Bakan Bozdağ: İmamoğlu hakkında kesinleşmiş ne bir siyasi yasak vardır ne de bir hapis cezası vardır

Benzer haberler

Savaş nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalıların yüzde 26'sı ülkede kalmak istiyor

Savaş nedeniyle Almanya'ya gelen Ukraynalıların yüzde 26'sı ülkede kalmak istiyor

Almanya'da kötü hava koşulları hayatı olumsuz etkiledi

3 soruda Almanya'da çifte vatandaşlık

Enflasyon ve enerji krizi Almanya'daki belediyeleri tasarrufa zorluyor

Enflasyon ve enerji krizi Almanya'daki belediyeleri tasarrufa zorluyor
Almanya'da darbe şüphelileri ile ilgili tartışmalar sürüyor

Almanya'da darbe şüphelileri ile ilgili tartışmalar sürüyor
Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı raporu: Ülkede 263 bin kişi evsiz

Almanya Çalışma ve Sosyal İşler Bakanlığı raporu: Ülkede 263 bin kişi evsiz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet