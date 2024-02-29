Dolar
31.23
Euro
33.84
Altın
2,035.05
ETH/USDT
3,420.30
BTC/USDT
61,784.00
BIST 100
9,062.36
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Sanatçılardan, İsrail’in Venedik Bienali’nden çıkarılması için imza kampanyası

İtalya’da her iki yılda bir yapılan Venedik Bienali öncesinde Filistinlilere yönelik zulümleri sebebiyle İsrail’in bienalden çıkarılmasına yönelik "Venedik'te soykırım pavyonuna hayır" başlığıyla imza kampanyası başlatıldı.

Barış Seçkin  | 29.02.2024 - Güncelleme : 29.02.2024
Sanatçılardan, İsrail’in Venedik Bienali’nden çıkarılması için imza kampanyası

Roma

İtalyan basınındaki haberlere göre, bir grup aktivist ve sanatçı, internet sitesi "anga"da yayınladıkları açıklamayla imza kampanyalarını duyurdu.

Açıklamada, "Gazze'de Filistinlilere karşı devam zulümlere girişen devleti temsil eden sanat platformunun kabul edilemez olduğunu belirtiyoruz. Venedik Bienali’nde soykırım pavyonuna hayır." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, İsrail Pavyonu'nu hazırlayan küratörlerin doğurganlık teması üzerine bir iş çıkarmaya hazırlandığı kaydedilerek, "İsrail’in kendi pavyonu için hazırlıkları sürerken, Gazze’de ve Batı Şeria’da soykırımdan ölenlerin sayısı her geçen gün artıyor. İsrail, 12 binden fazla çocuğu öldürdü ve tıbbi tesislere erişimi yok etti. Sonuç olarak Filistinli kadınlar anestezisiz sezaryen yaptırıyor ve sokakta doğum yapıyor. İsrail’in uluslararası kültür sahnesinde herhangi bir resmi temsili, onun politikalarının ve Gazze'deki soykırımın onaylanması anlamına gelir. Bienal, soykırımcı bir apartheid devletine platform sunuyor. Venedik Bienali'nde soykırım pavyonuna hayır." değerlendirmesi yer aldı.

İmza kampanyasına aralarında farklı milletlerden sanatçılar, küratörler ve sanat camiasından isimler olmak üzere şu ana kadar 17 binden fazla kişinin destek verdiği belirtildi.

İtalya Kültür Bakanı Gennaro Sangiuliano ise sanatçıların imza kampanyasındaki talebini kesin şekilde reddetti.

Konuyla ilgili açıklama yapan Sangiuliano, "Bu kabul edilemez. Sergi bir özgürlük alanıdır." diyerek, sanatçıların çağrısına karşı çıktı.

Küratörlüğünü Brezilyalı Adriano Perosa'nın üstlendiği, "Stranieri ovunque" yani "Yabancılar her yerde" başlıklı Venedik Bienali 60. Uluslararası Sanat Sergisi, 20 Nisan'da kapılarını açacak ve 24 Kasım'a kadar ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Türkiye ve Bulgaristan'ın başarıları da sorumlulukları da ortaktır
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Savunma sanayimizdeki yerli projelerle ülkemizi çok daha güçlü kılmaya devam edeceğiz
Adalet Bakanı Tunç: Vesayetçi, darbeci anlayış özellikle darbe suçu en adi suçtur
İlk hava şehitleri için anma uçuşu gerçekleştirildi
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığından, özel bakım merkezindeki şiddet olayına ilişkin açıklama

Benzer haberler

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Netanyahu'nun savaş sonrası planı uluslararası topluma meydan okumaktır

Filistin Devlet Başkanı Abbas: Netanyahu'nun savaş sonrası planı uluslararası topluma meydan okumaktır

Sanatçılardan, İsrail’in Venedik Bienali’nden çıkarılması için imza kampanyası

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı: Gazze'nin kuzeyinde yaşayanlar için herhangi bir sağlık hizmeti kalmadı

New York'ta, Gazze'de acil ateşkes için 24 saat sürecek miting düzenleniyor

New York'ta, Gazze'de acil ateşkes için 24 saat sürecek miting düzenleniyor
ABD, İsrail'den Amerikan silahlarını "uluslararası hukuka uygun kullanması" için yazılı güvence bekliyor

ABD, İsrail'den Amerikan silahlarını "uluslararası hukuka uygun kullanması" için yazılı güvence bekliyor
Avrupa Parlamentosu Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı

Avrupa Parlamentosu Gazze'de "acil ve kalıcı ateşkes" çağrısı yaptı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet