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Dünya

Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki ihtiyaç sahibi 300 aileye kış yardımı

Sadakataşı Derneği Lübnan'da ihtiyaç sahibi 300 aileye yakacak mazot ve odun yardımında bulundu.

Turgut Alp Boyraz   | 18.12.2022
Sadakataşı Derneğinden Lübnan'daki ihtiyaç sahibi 300 aileye kış yardımı Fotoğraf: Turgut Alp Boyraz/AA

Baalbek

Türkiye'den gelen Sadakataşı Derneği gönüllüleri ilk olarak Bekaa Vadisindeki Türkmen köyü Duris'i ziyaret ederek 160 aileye mazot dağıttı. Daha sonra Lübnan'ın kuzeydoğusundaki Arsel bölgesinde Suriyelilerin yaşadığı kamplara geçen heyet burada da 140 aileye yakacak odun yardımında bulundu.

Lübnan'a 3 gün sürecek yardım faaliyetleri için gelen ve aralarında Üsküdar Belediyesinden başkan yardımcılarının da yer aldığı heyet, yarın ülkenin kuzeyindeki Trablusşam ve Cubeyl kentlerinde, pazartesi günü de başkent Beyrut'taki Filistin mülteci kampları ile ülkenin güneyindeki Sur kentinde yardım faaliyetinde bulunacak.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, AA muhabirine, 3 gün sürecek yardım faaliyetleri kapsamında toplam 800 ihtiyaç sahibi aileye mazot, odun, battaniye ve nakdi zekat yardımında bulunacaklarını kaydetti.

Arsel bölgesinde yaşayan Suriyeliler için kış mevsimi, çadırlarının dayanıksız olması ve sobalarını yakmak için mazot bulamamaları nedeniyle çetin geçiyor.

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