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Dünya

Rusya'ya tepki gösteren Trump, iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını bildirdi.

Sercan İrkin  | 04.08.2025 - Güncelleme : 04.08.2025
Rusya'ya tepki gösteren Trump, iki nükleer denizaltının "gereken yere" konuşlandırıldığını açıkladı

İstanbul

The Hill gazetesinin haberine göre, Trump Washington seyahati öncesinde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Gazeteciler, Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamalarının ardından "hazırlıklı olunmalı" diyen Trump'a, nükleer denizaltıların konumuna ilişkin soru yöneltti.

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Başkan Trump, gazetecilerin sorusuna "Denizaltılar bölgede, olmaları gereken yerde." yanıtını verdi.

Trump ayrıca, Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un ilerleyen günlerde Rusya'yı ziyaret edeceğini ve Ukrayna'daki savaş nedeniyle Moskova yönetimine yönelik yeni yaptırımların planlandığını aktardı.

Medvedev'in nükleerle ilgili açıklamaları

Eski Rusya Devlet Başkanı Medvedev, 28 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Trump'a sert çıkarak, Washington'ın politikalarının "Rusya ile ABD arasında daha geniş çaplı bir çatışmayı tetikleme riski taşıdığını" savunmuştu.

Medvedev, X hesabından yaptığı açıklamasında, "50 gün ya da 10 gün... Trump iki şeyi unutmamalı: 1. Rusya, İsrail ya da İran değil. 2. her yeni ültimatom bir tehdit ve savaşa doğru atılmış bir adımdır. Rusya ile Ukrayna arasında değil, kendi ülkesiyle Rusya arasında." değerlendirmesinde bulunmuştu.

ABD Başkanı Trump, 31 Temmuz'da yaptığı açıklamada, Medvedev'in açıklamalarına tepki olarak "iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılması" emrini verdiğini açıklamıştı.

Trump, açıklamasında, "Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı olan eski Rusya Devlet Başkanı Dimitri Medvedev'in son derece kışkırtıcı açıklamaları üzerine iki nükleer denizaltının uygun bölgelere konuşlandırılmasını emrettim." ifadesini kullanmıştı.

Gazetecilere 1 Ağustos'ta değerlendirmede bulunan Trump, O (Medvedev), nükleer silahlar hakkında konuşuyordu, nükleer silahlar hakkında konuştuğunuzda buna hazırlıklı olmalıyız. Biz tamamen hazırız." ifadesini kullanmıştı.

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