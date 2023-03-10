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Dünya

Rusya'ya bilgi sızdıran İtalyan subay Biot'a 30 yıl hapis cezası

İtalya'da 2021'de Rus yetkililere bazı gizli belgeleri sızdırırken suçüstü yakalanan İtalyan subay Walter Biot, 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Barış Seçkin  | 10.03.2023 - Güncelleme : 10.03.2023
Rusya'ya bilgi sızdıran İtalyan subay Biot'a 30 yıl hapis cezası

Roma

İtalyan basınında yer alan haberlere göre, başkent Roma'daki askeri mahkeme, casuslukla suçlanan deniz subayı Biot'u, Rusya'nın Roma Büyükelçiliği görevlisine para karşılığında gizli belgeleri verdiği gerekçesiyle 30 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Biot'un avukatı Roberto De Vito ise müvekkilinin kendini savunma imkanının olmadığı, normal olmayan bir yargı sürecine tabi tutulduğunu, bu nedenle mücadelelerinin süreceğini kaydetti.

Savcılık ise Biot'un sızdırdığı 19 belge arasında bazıları NATO ile ilgili çok gizli belgeler de olmak üzere, başka önemli bilgiler olduğu gerekçesiyle Biot için ömür boyu hapis cezası talep etmişti.

Savcılık, Biot'un telefonuyla bazı belgelerin fotoğraflarını çektiği ve gizli belgeleri ticari bir unsur olarak kullanarak devlete büyük sadakatsizlik gösterdiği suçlamasında bulunmuştu.

2021'deki casusluk hadisesi

İtalya’da Roma Cumhuriyet Başsavcılığının soruşturması kapsamında, 30 Mart 2021'de jandarma ekipleri, bir İtalyan subay ile Rusya'nın Roma Büyükelçiliğinde görevli bir askeri yetkiliyi Roma'daki bir otoparktaki gizli görüşmeleri sırasında yakalamıştı.

İtalyan donanmasında firkateyn komutanlığı da yapmış İtalyan subay Walter Biot gözaltına alınmış, İtalya hükümeti olayla bağlantılı 2 Rus askeri ataşenin sınır dışı edilmesine karar vermişti.

Rus yetkiliye, aralarında NATO ile ilgili bazı gizli bilgi ve belgeleri 5 bin avro karşılığında aktardığı sırada suçüstü yakalanan İtalyan subaya, "casusluk ve devlet güvenliğini tehlikeye atmak" suçlamalarının yöneltildiği belirtilmişti.

İtalyan basını, söz konusu olayın Soğuk Savaş'tan bu yana İtalya-Rusya ilişkilerinde yaşanan en ciddi hadise olduğunu yazmıştı.

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