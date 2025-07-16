Rusya’nın toplam ihracatında rublenin payı yüzde 50’yi geçti
Rusya’nın toplam ihracatında rublenin payı ilk defa yüzde 50 seviyesini geçti.
Moskova
AA muhabirinin Rusya Merkez Bankası verilerinden derlediği bilgilere göre, ülkenin Asya ülkelerinde ihracatında rublenin payı mayısta önceki aya göre 2 puan artarak yüzde 50,7’ye ulaştı.
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.
🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Söz konusu dönemde, Rusya'nın Avrupa'ya ihracatında rublenin payı önceki aya kıyasla 2,3 puan azalarak yüzde 59,8’e gerilerken, Afrika’ya ihracatında 14,3 puan azalarak yüzde 84,6’ya düştü.
Buna karşın ülkenin Kuzey ve Güney Amerika’ya ihracatında rublenin payı 2,3 puan artarak yüzde 51,9’a ulaşırken Okyanusya bölgesine ihracatında da 3,1 puan artarak yüzde 94,2’ye çıktı.
Böylelikle, Rusya’nın toplam ihracatında rublenin payı ilk defa yüzde 50 seviyesini geçti.
Rusya, Batılı ülkelerin yaptırımları nedeniyle dış ticaretinde "zehirli" olarak değerlendirdiği dolar ve avronun payını azaltmaya çalışıyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.