Dolar
40.80
Euro
47.61
Altın
3,335.40
ETH/USDT
4,516.10
BTC/USDT
118,022.00
BIST 100
10,824.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'da WhatsApp ve Telegram üzerinden 52 binden fazla suç işlendiği açıklandı

Rusya'da bu yıl WhatsApp ve Telegram üzerinden 52 binden fazla suç işlendiği ve oluşan maddi zararın 106 milyar rubleyi (yaklaşık 1,3 milyar dolar) geçtiği bildirildi.

Emre Gürkan Abay  | 14.08.2025 - Güncelleme : 14.08.2025
Rusya'da WhatsApp ve Telegram üzerinden 52 binden fazla suç işlendiği açıklandı

Moskova

Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Enformasyon Politikası Komitesi Üyesi Anton Nemkin, haber ajansı TASS'a yaptığı açıklamada, WhatsApp ve Telegram üzerinden işlenen suçlarda artış yaşandığını söyledi.

WhatsApp ve Telegram üzerinden vatandaşların kundaklama gibi çeşitli suçları işlemeye teşvik de edildiğini belirten Nemkin, "2025'in başından bu yana 52 binden fazla suç kayda geçerken, toplam maddi hasar 106 milyar rubleyi geçti." ifadesini kullandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu, ülkede hafta başından itibaren WhatsApp ve Telegram üzerinden aramalarda yaşanan sorunlarla ilgili açıklamada bulunarak, suçlularla mücadele etmek amacıyla aramalara kısıtlama getirildiğini duyurmuştu.

Aralarında Nemkin'in de bulunduğu Duma'dan bazı milletvekilleri, 18 Temmuz'da yaptıkları açıklamada, mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ın ulusal güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle yasaklanması çağrısında bulunmuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Doha Büyükelçisi Göksu: Türkiye ve Katar, Gazze'deki insani krizin sona erdirilmesi için çalışıyor
İstanbul Boğazı'nda arızalanan ham petrol yüklü gemi kurtarıldı
İstanbul'da "Rabia katliamı" nın 12. yılı dolayısıyla anma programı düzenlendi
Hava sıcaklıkları 24 ilde 40 dereceyi aştı
Sındırgı'da hasar tespit çalışmaları sürüyor

Benzer haberler

Rusya'da WhatsApp ve Telegram üzerinden 52 binden fazla suç işlendiği açıklandı

Rusya'da WhatsApp ve Telegram üzerinden 52 binden fazla suç işlendiği açıklandı

Kremlin Sözcüsü Peskov: Görüşmenin ne yönde ilerleyeceğini göreceğiz

Trump, Alaska'da Putin'le yapacağı zirveye umutlu ancak temkinli gidiyor

Putin, ABD yönetiminin, Ukrayna krizinin çözümünde enerjik ve samimi şekilde çabaladığını söyledi

Putin, ABD yönetiminin, Ukrayna krizinin çözümünde enerjik ve samimi şekilde çabaladığını söyledi
Rusya'da global mesajlaşma uygulamalarından ulusal uygulamalara geçiliyor

Rusya'da global mesajlaşma uygulamalarından ulusal uygulamalara geçiliyor
Trump ile Putin'in yarın buluşacağı Alaska, iki ülke arasında tarihi ve sembolik öneme sahip

Trump ile Putin'in yarın buluşacağı Alaska, iki ülke arasında tarihi ve sembolik öneme sahip
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet