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Dünya

Rusya'da tutuklu Navalnıy'ın kardeşi, avukatı, şahsi doktoru ile karargah koordinatörüne ev hapsi cezası

Rusya'da tutuklu muhalif Aleksey Navalnıy'ın kardeşi Oleg Navalnıy, avukatı Lubov Sobol, şahsi doktoru Anastasiya Vasilyeva ile başkent Moskova'daki karargah koordinatörü Oleg Stepanov ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Ekip   | 30.01.2021
Rusya'da tutuklu Navalnıy'ın kardeşi, avukatı, şahsi doktoru ile karargah koordinatörüne ev hapsi cezası

Moskova

Moskova Tverskoy Bölge Mahkemesinde, ülkede tutuklu bulunan Navalnıy'ın serbest bırakılması için geçen hafta düzenlenen izinsiz gösterilerde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle duruşma yapıldı.

Mahkemede suçlu bulunan Navalnıy'ın kardeşi Oleg Navalnıy, avukatı Sobol, şahsi doktoru olan Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Vasilyeva ve Moskova'daki karargah koordinatörü Stepanov'a 23 Mart'a kadar ev hapsi cezası verildi.

Rusya'daki feminist punk rock grubu "Pussy Riot"un üyesi Mariya Alehina da aynı cezaya çarptırıldı.

Rus polisi, Rus muhalif Aleksey Navalnıy'ın Moskova'daki daireleri ve kurduğu Yolsuzlukla Mücadele Vakfının ofisinde "sıhhi ve epidemiyolojik kuralların ihlal edildiği" gerekçesiyle 27 Ocak'ta arama yapmıştı.

Navalnıy'ın kardeşi Navalnıy, avukatı Sobol ve Doktorlar Birliği Sendika Yöneticisi Vasilyeva gözaltına alınmıştı.

Navalnıy'ın serbest kalması için gösteri yapılmıştı

Rusya’da, tutuklu Rus muhalif Aleksey Navalnıy’ın serbest bırakılması için on binlerce kişinin katıldığı izinsiz gösteri, 23 Ocak'ta düzenlenmişti.

Ülke genelinde yapılan gösterilerde, 3 binden fazla kişinin gözaltına alındığı ifade edilmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, gösterilerin "yasa dışı ve kabul edilemez" olduğunu savunmuştu.

Navalnıy da 31 Ocak'ta gösterilerin yeniden yapılacağını duyurmuştu.

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