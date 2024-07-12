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Dünya

Rusya'da Moskova yakınlarında meydana gelen uçak kazasında 3 kişi öldü

Rusya'nın Moskova bölgesindeki "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının düşmesi sonucu, ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti.

Emre Gürkan Abay  | 12.07.2024 - Güncelleme : 12.07.2024
Rusya'da Moskova yakınlarında meydana gelen uçak kazasında 3 kişi öldü

Moskova

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Sukhoi Superjet 100" model yolcu uçağının, Moskova bölgesinde deneme uçuşu yaparken düştüğü belirtildi.

Kazada ilk belirlemelere göre mürettebatı oluşturan 3 kişinin öldüğünün kaydedildiği açıklamada, yolcu taşımayan uçağın ormanlık alana düştüğü bilgisi paylaşıldı.

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