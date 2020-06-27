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Dünya, Koronavirüs

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 627 bini geçti

Rusya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edilenlerin sayısı 627 bin 646’ya, ölü sayısı 8 bin 969’a yükseldi.

Ali Cura   | 27.06.2020
Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 627 bini geçti

Moskova


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Rusya Koronavirüs Enfeksiyonu Kontrol ve Önleme Merkezinden yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 6 bin 852 kişide daha Kovid-19 tespit edilmesiyle vaka sayısı 627 bin 646’ya ulaştı. Ülkede son 24. saatte ölü sayısı 188 artarak 8 bin 969’a, iyileşen sayısı 9 bin 200 artarak 393 bin 352’ye çıktı. 

Rusya’da vaka sayısında günlük artış oranı yüzde 1,1 olarak açıklandı. Yeni vakaların yüzde 30’unda semptoma rastlanmadı.

Başkent Moskova’da son 24 saatte vaka sayısı 750 artarak 219 bin 354’e, ölü sayısı 20 artarak 3 bin 714’e çıktı.

Bir günde 305 bin test

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisinden yapılan açıklamada, son 24 saatte 305 bin test yapıldığı ve bugüne kadar yapılan test sayısının 18 milyon 700 bini geçtiği belirtildi.

Açıklamada, 299 bin kişinin gözetim altında tutulduğu kaydedildi.

Rusya’da tatil sezonu 1 Temmuz’da başlıyor

Rusya Federal Turizm Ajansı (Rosturizm) Başkanı Zarina Doguzova, Rusya’nın Kovid-19 önlemleri çerçevesinde sınırlamalar getirilen 67 bölgesinde 1 Temmuz itibariyle turizm sezonunun açılacağını bildirdi.

Rusya'da, ilk Kovid-19 vakaları 31 Ocak'ta tespit edilmiş, ilk Kovid-19 kaynaklı ölüm ise 19 Mart'ta görülmüştü. Ülkede martın sonundan itibaren tedbirler alınmıştı.

Ülkede vakaların az görüldüğü bölgelerde tedbirler gevşetilse de kapalı ve kalabalık ortamlarda maske ve eldiven zorunluluğu getirilmişti.

Başkent Moskova’da 30 Mart’ta başlayan sokağa çıkma kısıtlaması 9 Haziran itibarıyla kaldırılmıştı.

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