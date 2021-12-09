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Dünya, Koronavirüs

İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

İngiltere Sağlık Bakanı Sajid Javid, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantının, diğer varyantlardan çok daha hızlı yayıldığına işaret ederek İngiltere'de bu ayın sonuna kadar yaklaşık bir milyon Omicron vakası görülebileceğini bildirdi.

Zuhal Demirci   | 09.12.2021
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir Fotoğraf: Hasan Esen/AA

İngiltere

Javid, dün getirilen yeni Kovid-19 kısıtlamalarının ardından yaptığı açıklamada, "(Omicron) Çok, çok hızlı yayılıyor. Şimdiye kadar gördüğümüz diğer tüm Kovid-19 türlerinden daha hızlı yayılıyor." ifadesini kullandı.

İki ila üç günde vaka sayılarının ikiye katlanacağı tahmininde bulunduklarını söyleyen Javid, "Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir." dedi.

Javid, henüz Omicron varyantıyla ilgili tüm cevaplara sahip olmadıklarının altını çizerek İngiliz hükümetinin Kovid-19’la mücadele kapsamında dün açıkladığı B planının uygulanmasının, bu varyanta karşı savunmayı güçlendireceğini vurguladı.

İngiltere'de aşı pasaportu zorunlu oluyor

İngiliz hükümetinin dün açıkladığı yeni Kovid-19 kısıtlamalarında, pazartesiden itibaren evden çalışılması tavsiyesinde bulunuldu. Cuma gününden itibaren tiyatro ve sinema salonları gibi çoğu kapalı mekanda maske kullanılması zorunlu hale getirildi.

Hükümet, aşı pasaportunu da uygulamaya koyma kararı aldı.

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