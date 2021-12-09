Dolar
13.79
Euro
15.57
Altın
1,775.14
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,031.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'nın, tehlike oluşturduğunu öne sürdüğü Ukrayna gemisi, rotasını çevirdi

Emre Gürkan Abay   | 09.12.2021
Rusya'nın, tehlike oluşturduğunu öne sürdüğü Ukrayna gemisi, rotasını çevirdi

Moskova

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Kerç Boğazı'na doğru ilerlediğini öne sürdüğü Ukrayna donanmasına ait geminin rotasını geri çevirdiğini bildirdi.

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, Kerç Boğazı'na ilerlediği öne sürülen Ukrayna donanmasına ait "Donbas" adlı geminin rotasını geri çevirdiği belirtildi.

Açıklamada, geminin, Rusya'nın taleplerine karşılık vermediği, faaliyetlerinin ise kışkırtmaya yönelik ve deniz seyrüseferi açısından tehlike oluşturduğu iddia edildi.

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov, Ukrayna merkezli Lb.ua sitesine yaptığı açıklamada, "Rus gizli servisinin bir kurtarma gemisini tehdit olarak görmesi şaşırtıcı. Azak Denizi paylaşılan bir denizdir ve orada yasalara uygun şekilde bulunuyoruz." dedi.

Azak Denizi ile Karadeniz'i birleştiren Kerç Boğazı, Rusya'nın Kırım'ı yasa dışı ilhakından bu yana zaman zaman Rusya ile Ukrayna ve Batılı ülkeler arasında gerginliğe sahne oluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya Kovid-19'da bulaşma riski yüksek ülkeler arasına girdi
Cezayir'de aşı pasaportu zorunlu oluyor
Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi
Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı

Benzer haberler

Putin, Donbas'ta yaşananların soykırıma benzediğini iddia etti

Putin, Donbas'ta yaşananların soykırıma benzediğini iddia etti

Rusya'nın, tehlike oluşturduğunu öne sürdüğü Ukrayna gemisi, rotasını çevirdi

Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı’na ilerliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO Avrupa'da güvenliğin vazgeçilmez dayanağıdır

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO Avrupa'da güvenliğin vazgeçilmez dayanağıdır
Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi

Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi
Rusya 'Ukrayna'ya saldırmak için hazırlık yaptığı yönündeki' iddiaları yalanladı

Rusya 'Ukrayna'ya saldırmak için hazırlık yaptığı yönündeki' iddiaları yalanladı