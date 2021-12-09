Dolar
13.79
Euro
15.59
Altın
1,776.18
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,031.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya

Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı’na ilerliyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Ukrayna donanmasına ait bir geminin Kerç Boğazı’na doğru ilerlediğini ve rota değiştirme talebine uymadığını öne sürdü.

Emre Gürkan Abay   | 09.12.2021
Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı’na ilerliyor

Moskova

FSB'den yapılan yazılı açıklamada, Ukrayna donanmasına ait "Donbas" adlı geminin Kerç Boğazı'na doğru ilerlediği belirtildi.

Açıklamada, geminin Rusya tarafından talep edilen rota değişiklik talebine uymadığı ve deniz seyrüseferi açısından tehlike oluşturduğu iddia edildi.

Azak Denizi ile Karadeniz’i birleştiren Kerç Boğazı, Rusya’nın Kırım’ı yasa dışı ilhakından bu yana zaman zaman Rusya ile Ukrayna ve Batılı ülkeler arasında gerginliğe sahne oluyor.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi
Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken

Benzer haberler

Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı’na ilerliyor

Rusya Federal Güvenlik Servisi: Ukrayna donanmasına ait gemi Kerç Boğazı’na ilerliyor

Almanya Dışişleri Bakanı Baerbock: NATO Avrupa'da güvenliğin vazgeçilmez dayanağıdır

Rusya'dan sermaye çıkışı 74 milyar dolara yükseldi

Rusya 'Ukrayna'ya saldırmak için hazırlık yaptığı yönündeki' iddiaları yalanladı

Rusya 'Ukrayna'ya saldırmak için hazırlık yaptığı yönündeki' iddiaları yalanladı
NATO Genel Sekreteri'nden Rusya’ya Ukrayna’nın doğusundaki gerilimi düşürme çağrısı

NATO Genel Sekreteri'nden Rusya’ya Ukrayna’nın doğusundaki gerilimi düşürme çağrısı
ABD, Rusya'nın Hindistan'a S-400 teslimatı konusundaki muğlak pozisyonunu koruyor

ABD, Rusya'nın Hindistan'a S-400 teslimatı konusundaki muğlak pozisyonunu koruyor