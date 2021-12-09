Dolar
13.79
Euro
15.59
Altın
1,776.18
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,031.44
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Eintracht Frankfurt Teknik Direktörü Oliver Glasner basın toplantısı düzenliyor
logo
Dünya, Koronavirüs

Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı

Pfizer, Omicron varyantı nedeniyle 4. doz aşının erkene alınabileceğini açıkladı.

Esin Eşkinat Sayılgan   | 09.12.2021
Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı

New York

ABD, ilk kez Güney Afrika'da görülen, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) Omicron varyantı nedeniyle aşıların hatırlatma dozu programını genişletirken, Pfizer ise 4 doz aşının beklenenden daha erken yapılmasının gerekebileceğini açıkladı.

Pfizer'ın CEO'su Albert Bourla, CNBC'ye yaptığı açıklamada, Pfizer/BionTech aşısının 3. dozdan 12 ay sonra planladıkları 4. dozunu, Omicron varyantı nedeniyle erkene almayı değerlendirdiklerini söyledi.

Öte yandan Amerikan Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), 16-17 yaş grubu için Pfizer/BionTech aşısının hatırlatma dozuna acil onay verildiğini duyurdu.

BionTech CEO'su Prof. Dr. Uğur Şahin, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, hatırlatma dozunu, tüm yaş gruplarında bağışıklık seviyesini ve Kovid19'a karşı korunmayı önemli ölçüde artırdığını belirterek, "Özellikle de Omicron gibi yeni varyantların ortaya çıktığı mevcut durumda herkese hatırlatma dozu aşısı yapılması büyük önem taşıyor." ifadesini kullandı.

İki doz Pfizer/BionTech aşısı en az 6 ay önce tamamlanmış 16-17 yaş grubundaki gençlerin, 3. doz aşılarını olması için nihai onayı ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri'nin çok yakında vermesi bekleniyor.

Pfizer ve Biontech, 8 Aralık'ta laboratuvar çalışması sonuçlarına göre, Kovid-19 aşısının 2 dozunun, Omicron varyantına karşı yeterli antikor sağlamayabileceğini ve hatırlatıcı 3. doz aşının gerekli olduğunu açıklamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı
Türkiye'de son 24 saatte 19 bin 696 kişinin testi pozitif çıktı, 195 kişi yaşamını yitirdi
Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı
ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti
EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken

Benzer haberler

Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı

Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı

Pfizer/Biontech aşısının 3. dozu ABD'de 16-17 yaş grubu için onaylandı

ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 793 bini geçti

EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken

EMA: Aşıların Omicron'a karşı yeniden düzenlenmesi gerektiğini söylemek için erken
İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir

İngiltere Sağlık Bakanı: Omicron vakaları ay sonuna kadar 1 milyona çıkabilir
KKTC Başbakanı Sucuoğlu, aşılamada günde 10 bine ulaştıklarını söyledi

KKTC Başbakanı Sucuoğlu, aşılamada günde 10 bine ulaştıklarını söyledi