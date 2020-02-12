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Dünya

Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 45 bini aştı

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ve ülkelere yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) bulaştığı kişi sayısı 45 bin 100'ü aştı.

Zehra Ulucak   | 12.02.2020
Dünyada yeni tip koronavirüs bulaşan kişi sayısı 45 bini aştı

Ankara

Kovid-19 salgını nedeniyle 1116 kişi yaşamını yitirdi. Can kayıplarının 1114'ü Çin ana karasında, biri Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde ve biri de Filipinler'de yaşandı. 

Çin ana karasında 44 bin 653, Hong Kong Özel İdare Bölgesi'nde 49 ve Makao Özel İdare Bölgesi'nde 10 vakaya rastlandı. Tayvan'da ise 18 kişide Kovid-19 tespit edildi.

Kovid-19 görüldüğü bildirilen ülkelerin yetkili sağlık kurumlarından derlenen verilere göre vaka sayıları şöyle:

Japonya: 203

Singapur: 47

Tayland: 33

Güney Kore: 28

Malezya: 18

Vietnam: 15

Avustralya: 14

Almanya: 14

ABD: 13

Fransa: 11

İngiltere: 8

Birleşik Arap Emirlikleri: 8

Kanada: 7

İtalya: 3

Hindistan: 3

Filipinler: 3

Rusya: 2

İspanya: 2 

Nepal: 1

Sri Lanka: 1

Kamboçya: 1

Belçika: 1

İsveç: 1

Finlandiya: 1

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