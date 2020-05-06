Sudan'da Kovid-19 tanısı konulan Türk vatandaşı tedavi için Türkiye'ye getirildi
Sağlık Bakanı Koca, Sudan'da yeni tip koronavirüs tanısı konulan ve tedavi edilmeyerek evine gönderilen 55 yaşındaki Aydın'ın Türkiye'ye getirildiğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Mehmet Hanefi Aydın'a, Sudan'ın başkent Hartum'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) Kovid-19 tanısı konulduğunu belirtti.
Fahrettin Koca, "Solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyipevine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın'ı Türkiye'ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız." ifadelerini kullandı.
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Sudan'ın başkenti Hartum'da, Koronavirüs tanısı konan, solunum güçlüğüne rağmen hastanede tedavi edilmeyip, evine gönderilen 55 yaşındaki vatandaşımız Mehmet Hanefi Aydın’ı Türkiye’ye getirdik. Şu anda yoğun bakımda. Salgına karşı, dünyanın her yerinde vatandaşımızın yanındayız. pic.twitter.com/RbGBuvXvbH— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) May 6, 2020