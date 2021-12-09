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Dünya, Koronavirüs

Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı

Aşı zorunluluğuna uymayanlar, 3 bin 600 avroya kadar para cezasına çarptırılabilecek.

Aşkın Kıyağan   | 09.12.2021
Avusturya’da Kovid-19 aşı zorunluluğu için yasa tasarısı hazırlandı

Burgenland

Avusturya’da iktidardaki merkez sağ Halk Partisi (ÖVP) ve Yeşiller Partisi koalisyon hükümeti, Şubat 2022’de geçerli olması öngörülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı zorunluluğunun yasallaşması için ilk adımı attı.

Sağlık Bakanı Wolfgang Mückstein, beraberindeki bakanlar ve muhalefet parti temsilcileriyle düzenlediği basın toplantısında, aşı zorunluluğuna yönelik hazırlanan yasa tasarısını kamuoyuyla paylaştı.

Mückstein, tasarının 10 Ocak’a kadar meclisin hukuk komisyonu tarafından inceleneceğini, şubat başında da meclisten geçerek yürürlüğe girmesinin beklendiğini söyledi.

Gebeler aşı zorunluluğundan muaf

Aşı zorunluluğunun Avusturya’da ikamet eden 14 yaş üstü herkesi kapsadığını kaydeden Mückstein, hamile ve sağlık sorunları nedeniyle aşı yaptıramayanların zorunluluktan muaf tutulacağını bildirdi.

3 bin 600 avro para cezası

Mückstein, her 3 ayda bir aşı kontrolü yapılacağını belirterek, aşı yaptırmayanların ve sahte aşı muafiyet belgesi hazırlayan doktorların 3 bin 600 avroya kadar para cezasına çarptırılabileceğini ifade etti.

Aşırı sağın dışında muhalefet de destek veriyor

Muhalefetten Yeni Avusturya Partisi (NEOS) Genel Başkanı Beate Meinl-Reisinger de aşı zorunluluğuna yönelik düşüncelerinin değiştiğini dile getirerek, bu zamana kadar aşı zorunluluğuna karşı olduğunu ancak aşı yapılması için yürütülen bütün kampanyaların istenilen sonucu vermediğini anımsattı.

Reisinger, sert önlem ve kısıtlamaların belirli bir süre için etkili olduğunu, sonrasında yeniden salgına ilişkin durumun olumsuz yönde geliştiğini kaydederek, "aç-kapa döngüsünden" kurtulmak için aşı zorunluluğundan yana olduğunu söyledi.

Öte yandan ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) de aşı zorunluluğuna destek verirken, Kovid-19 kısıtlamalarına karşı çıkan aşırı sağcı Özgürlük Partisi (FPÖ) ise tasarının yürürlüğe girmesi durumunda düzenlemeye karşı hukuki mücadele verecek vatandaşlara destek olunacağını açıkladı.

Son 24 saatte 4 bin 437 yeni vakanın görüldüğü Avusturya’da, toplam vaka sayısı 1 milyon 217 bin 436’ya yükseldi. Salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 32 artışla 13 bin 11’e çıktı.

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