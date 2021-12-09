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Dünya

Rusya 'Ukrayna'ya saldırmak için hazırlık yaptığı yönündeki' iddiaları yalanladı

Rusya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Valeriy Gerasimov, "ülkesinin Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı" yönündeki iddialarının "yalan" olduğunu söyledi.

Dmitri Chirciu   | 09.12.2021
Rusya 'Ukrayna'ya saldırmak için hazırlık yaptığı yönündeki' iddiaları yalanladı

Moskova

Gerasimov, başkent Moskova'da yabancı devletlerin askeri ataşelerinin katıldığı brifingde, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın Ukrayna'ya saldıracağı yönündeki iddiaları değerlendiren Gerasimov, şu ifadeleri kullandı:

"NATO ülkeleri, Rus birliklerin ülkemizin içindeki hareketliğine aşırı derecede önem veriyor. Askeri birliklerin eğitim esnasında yer değiştirmesi, herhangi bir devletin silahlı kuvvetleri için rutin bir uygulamadır. Askeri faaliyetler, milli topraklarımızda gerçekleştiriliyor ve bildirimi gerektirmiyor. Basında yer alan 'Rusya'nın Ukrayna'ya saldırı düzenlemek için hazırlık yaptığı' yönündeki iddialar yalandır."

Gerasimov, Ukrayna'nın doğusundaki Donbas'ta Javelin antitank füze sistemlerinin kullanıldığına dair bildirimler yapıldığını aktararak "Ukrayna yönetiminin, Donbas sorununu güçle çözme yönündeki her türlü kışkırtıcı eylemi engellenecektir." dedi.

"ABD, Rusya'nın doğusundaki sınırlarında varlığını artırıyor"

ABD'nin Rusya'nın doğusundaki sınırlarında varlığını artırdığını belirten Gerasimov, "Son zamanlarda, Amerikan stratejik hava kuvvetlerinin, ülkemizin doğu sınırlarının yakınlarında uçuş sayısında ciddi bir artış var." ifadesini kullandı.

Gerasimov, "Her durumda, hava savunma sistemlerimiz, bu tür hedefleri zamanında tespit ediyor ve olayları önlüyor." diye konuştu.

"ABD, silah geliştirme konusunda kısıtlamaları kaldırmaya çalışıyor"

Silah kontrolü sisteminin "bozulduğunu" vurgulayan Gerasimov, ABD'nin silah geliştirme konusunda kısıtlamaları kaldırmaya çalıştığını belirtti.

ABD'nin Orta Menzilli Nükleer Kuvvetler Anlaşması (INF) ve Açık Semalar Anlaşması'ndan çekildiğini anımsatan Gerasimov, "Orta ve kısa menzilli füzelerin Avrupa ve Asya Pasifik bölgesinde konuşlandırılması, bölgesel ve küresel güvenlik için ciddi tehdit oluşturuyor." dedi.

Gerasimov, ABD'nin uzayda silah yarışının engellenmesi konusunda uluslararası yükümlülüklerini üstlenmeye hazır olmadığını vurguladı.

Suriye meselesi

Suriye meselesine de değinen Gerasimov, bu ülkede yasa dışı bulunan silahlı unsurların etki alanlarını genişletmeye çalıştıklarını ifade etti. Gerasimov, "Buna da terör örgütlerine karşı mücadelenin etkinliğini azaltan ABD ile bazı ülkelerin Suriye'de yasa dışı bulunması yol açıyor." diye konuştu.

Türkiye'den örnek veren Gerasimov, Türkiye'nin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi ile ilgili anlaşmaların uygulanması ve ateşkesin sağlanması yönündeki çalışmaları sürdürdüğünü dile getirdi.

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