Dolar
39.10
Euro
44.50
Altın
3,307.07
ETH/USDT
2,645.60
BTC/USDT
107,150.00
BIST 100
9,183.90
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya

Rusya'da elektrik tüketimi nedeniyle bazı bölgelerde kripto para madenciliği yasaklanacak

Rusya Enerji Bakanı Sergey Tsivilev, fazla elektrik tüketimi nedeniyle ülkenin iki bölgesinde daha kripto para madenciliğinin yasaklanacağını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 29.05.2025 - Güncelleme : 29.05.2025
Rusya'da elektrik tüketimi nedeniyle bazı bölgelerde kripto para madenciliği yasaklanacak

Moskova

Tsivilev, başkent Moskova'da hükümet yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantıda, ülkedeki kripto para madenciliğine ilişkin konuştu.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Sibirya'nın güney bölgelerinde elektrik açığı yaşandığına işaret eden Tsivilev, bu nedenle Irkutsk'ta kripto para madenciliğinin yasaklandığının ve elde edilen sonuçlar neticesinde söz konusu kısıtlamaları 2031'e kadar uzatma kararı aldıklarını ifade etti.

Tsivilev, "Ayrıca Buryatiya ve Trans-Baykal bölgelerinde de yasak uygulanacak." dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ağustos 2024'te kripto para madenciliğinin yasallaşmasını onaylamıştı. Bu kapsamda, Rus hükümetinin belirlediği kişi ve şirketler, belirlenen enerji tüketim sınırlarını aşmamak kaydıyla kripto para birimlerinin madenciliğini yapabiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Ukrayna ve Rusya'nın bir masa etrafında müzakere edebilmeleri için Türkiye ideal bir aktör
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Galatasaray'a Şampiyonlar Ligi'nde başarı diledi
Minguzzi cinayeti sanığının adresini sosyal medyada paylaşan çocuğu darbeden 8 şüpheli hakkında iddianame
Bakan Göktaş: 'Aile Yılı' içerisinde çocuklarımız için güvenli bir dijital ortam çalışmalarımızı tamamlamakta kararlıyız
10. Yargı Paketi TBMM'de

Benzer haberler

Rusya'da elektrik tüketimi nedeniyle bazı bölgelerde kripto para madenciliği yasaklanacak

Rusya'da elektrik tüketimi nedeniyle bazı bölgelerde kripto para madenciliği yasaklanacak

Rusya Merkez Bankası: Rus bankaları yaptırımlara rağmen istikrarlı durumda

Dolar/ruble paritesi 2023’ten bu yana ilk defa 78’in altına indi

Rusya: Ukrayna'dan, müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapma teklifimize yanıt almadık

Rusya: Ukrayna'dan, müzakereleri 2 Haziran'da İstanbul'da yapma teklifimize yanıt almadık
Rusya, Ukrayna’ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da yapmayı teklif etti

Rusya, Ukrayna’ya yeni tur müzakereleri 2 Haziran’da İstanbul’da yapmayı teklif etti
Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri için İstanbul’u değerlendiriyoruz

Kremlin: Rusya-Ukrayna müzakerelerinin yeri için İstanbul’u değerlendiriyoruz
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet