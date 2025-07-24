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Dünya

Rusya'da 49 yolcu taşıyan An-24 tipi uçak düştü

Rusya'nın Amur bölgesinde düşen "An-24" tipi uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamının hayatını kaybettiği bildirildi.

Dmitri Chirciu  | 24.07.2025 - Güncelleme : 24.07.2025
Rusya'da 49 yolcu taşıyan An-24 tipi uçak düştü

Ankara

Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, Amur bölgesinde radarlardan kaybolan ve 43 yolcu ve 6 kişilik mürettebatı taşıyan An-24 tipi uçağın enkazına ulaşıldığı belirtildi.

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Açıklamada, "Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansına (Rosaviatsiya) ait Mi-8 tipi helikopterle yapılan arama çalışmaları sırasında, uçağın gövdesi bulundu. Uçakta yangın var. Kurtarma ekipleri olay yerine doğru gidiyor." ifadeleri kullanıldı.

Rus haber ajansı Tass'ın acil servislere dayandırdığı haberinde ise düşen uçağın Tında kentine 15 kilometre uzaklıktaki dağın yamacında bulunduğu belirtildi.

İlk belirlemelere göre, uçaktaki yolcu ve mürettebattan oluşan 49 kişinin tamamı yaşamını yitirdi.

Uçağın, pilotaj hatası nedeniyle düştüğü belirtiliyor.

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