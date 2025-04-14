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Dünya

Rusya'da 2 Moldova vatandaşı, Ukrayna istihbaratına çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), 2 Moldova vatandaşının, Ukrayna istihbaratına çalıştığı şüphesiyle gözaltına alındığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Rusya'da 2 Moldova vatandaşı, Ukrayna istihbaratına çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındı

Moskova

FSB'den yapılan açıklamada, Moldova vatandaşı Marius Prunyanu'nun, Ukrayna Savunma Bakanlığı İstihbarat Ana Müdürlüğünün (GUR) talimatıyla Rusya'da terör eylemleri gerçekleştirmeyi planladığı ileri sürüldü.

2001 doğumlu Prunyanu'nun bunun için Rusya'ya araçla geldiği ifade edilen açıklamada, araçta patlayıcı madde bulunduğunu aktarıldı.

Açıklamada, "Prunyanu'nun planladığı yasa dışı faaliyetler engellendi. Prunyanu servis çalışanlarınca gözaltına alındı. Prunyanu'nun 2022-2023'te Bahmut bölgesinde, Ukrayna safında Rusya ordusuna karşı çatıştığı tespit edildi. Prunyanu'nun eylemlerine dair soruşturma başlatıldı." ifadelerine yer verildi.

FSB'nin yayımladığı görüntüde, Prunyanu, Ukrayna istihbaratına çalıştığını itiraf etti.

FSB'nin açıklamasında ayrıca, diğer bir Moldova vatandaşının da Ukrayna istihbaratına çalıştığı şüphesiyle ilhak edilen Kırım'da gözaltına alındığı belirtildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Düzenlenen operasyon sonucunda Ukrayna istihbarat ajanı Kerç'te gözaltına alındı. Moldova vatandaşı 1992 doğumlu Yegeniy Kurdoglu, Ukrayna istihbaratının talimatı üzerine Kırım'daki Rus hava savunma sistem ve askeri teçhizatın konuşlandırıldığı noktalar, ulaşım ve enerji altyapı unsurları hakkında bilgi topladı ve iletti. Kurdoglu, suçunu itiraf etti ve soruşturma ekibiyle çalışıyor."

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