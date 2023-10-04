Dolar
27.56
Euro
28.95
Altın
1,818.04
ETH/USDT
1,636.10
BTC/USDT
27,451.00
BIST 100
8,397.77
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Lugano Teknik Direktörü Mattia Croci Torti ve futbolculardan Renato Steffen basın toplantısı düzenliyor Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile Milli Savunma Bakanlığı'nda bir araya geldi. - VTR
logo
Dünya

Rusya: Zengezur, Bakü ile Erivan ilişkilerinin normalleşmesinde önemli potansiyel

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Azerbaycan'ı Nahçıvan'a bağlayacak Zengezur koridorunun hayata geçirilmesinin Bakü ile Erivan arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir potansiyel taşıdığını söyledi.

Ali Cura, Elena Teslova  | 04.10.2023 - Güncelleme : 04.10.2023
Rusya: Zengezur, Bakü ile Erivan ilişkilerinin normalleşmesinde önemli potansiyel

Moskova

Zaharova, gündemdeki konulara ilişkin düzenlediği haftalık basın toplantısında, AA muhabirinin, Azerbaycan’ın Karabağ bölgesindeki Rus Barış Gücü’nün 2025’e kadar kalmasının gerekli görülüp görülmediği yönündeki sorusunu cevapladı.

Rus Barış Gücü’nün Karabağ’daki mevcudiyetinin zamanlaması ve diğer konuların ortak belirleneceğine işaret eden Zaharova, bunun, sahadaki durum dikkate alınarak yapılacağını bildirdi.

Kremlin’in de önemine işaret ettiği, Güney Kafkasya’daki ulaşım bağlantılarının ve lojistiğin geliştirilmesine yönelik planlar dahilinde Zengezur koridorunun açılması konusunda Ermenistan tarafıyla temaslar hakkındaki soru üzerine Zaharova, bu çalışmanın Azerbaycan, Ermenistan ve Rusya Başbakan Yardımcılarının eş başkanlığını yaptığı üçlü çalışma grubu çerçevesinde yürütüldüğünü hatırlattı.

Zaharova, “Azerbaycan'ı, Ermenistan'ın Sünik bölgesi üzerinden Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlayan ulaşım yolunun restore edilmesi için bir proje düşünülüyor. Bu projenin hayata geçirilmesinin Erivan ile Bakü arasındaki ilişkilerin normalleşmesi yolunda önemli bir potansiyel taşıdığını görüyoruz. Her şey ülkelerin siyasi iradesine ve belirli anlaşmalara varmaya hazır olmasına bağlı.” ifadelerini kullandı.

"Ermenistan ile kağıt üzerinde anlaşmalar var"

Ermenistan’daki Rus askeri üssünün geleceğine ilişkin Erivan’dan olumsuz adım bekleyip beklemediklerine ilişkin soruya karşılık Zaharova, Ermenistan ile bu üs hususunda kağıt üzerinde anlaşmalar bulunduğunu hatırlattı.

Somut adımlara somut olarak cevap vereceklerini vurgulayan Zaharova, gerçekleşmemiş konuları yorumlamadıklarını dile getirdi.

Ayrıca Zaharova, Fransa Dışişleri Bakanı Catherine Colonna’nın Ermenistan ile askeri anlaşma imzalamayı kabul ettiklerine yönelik açıklamasının "bölgeye NATO üssünün açılabileceği" şeklinde yorumlara neden olmasını da değerlendirdi.

Afrika kıtasındaki bazı ülkelerin Fransa’nın askeri varlığı konusunda sıkıntılar yaşadığına dikkati çeken Zaharova, bu ülkelerin güvenlik konusunda kendi başlarının çaresine bakmak zorunda kaldığını anlattı.

Fransız büyükelçilerinin Paris’in uygunsuz davranışları nedeniyle sınır dışı edildiğini hatırlatan Zaharova, Ermenistan ile Fransa’nın askeri işbirliği niyetine ilişkin, tecrübelerden ders çıkarılması gerektiğini düşündüğünü söyledi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Gazeteci Merdan Yanardağ'a 2,5 yıl hapis cezası verildi
İzmir depreminde yıkılan binanın statik raporuna yetkin olmayan mühendis imza atmış
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'ne geldi
Türk silah üreticileri büyük oynuyor
Sivas'ta arazide çok sayıda gelinlik bulundu

Benzer haberler

Rusya: Zengezur, Bakü ile Erivan ilişkilerinin normalleşmesinde önemli potansiyel

Rusya: Zengezur, Bakü ile Erivan ilişkilerinin normalleşmesinde önemli potansiyel

Azerbaycan, "Türkiye şartı"nın kabul edilmemesi nedeniyle İspanya'daki görüşmeye katılmama kararı aldı

Nahçıvan'da tuz dağındaki hastane şifa bekleyenlere umut oluyor

T3 Vakfı, projelerini Azerbaycan'da yaygınlaştırmayı hedefliyor

T3 Vakfı, projelerini Azerbaycan'da yaygınlaştırmayı hedefliyor
Aşık Veysel, Azerbaycan'da "Cumhuriyet'in Yüzü" konseriyle anıldı

Aşık Veysel, Azerbaycan'da "Cumhuriyet'in Yüzü" konseriyle anıldı
Bakan Kacır, iş insanlarının Azerbaycan'la işbirliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi

Bakan Kacır, iş insanlarının Azerbaycan'la işbirliklerini desteklemeye devam edeceklerini söyledi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet