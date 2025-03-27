Dolar
38.01
Euro
41.18
Altın
3,052.23
ETH/USDT
2,000.80
BTC/USDT
87,062.00
BIST 100
9,612.84
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Mescid-i Aksa’da teravih namazı kılınıyor.
logo
Dünya

Rusya: Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin kontrolünün başka ülkeye verilmesi imkansız

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Zaporijya Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) Rusya’ya ait olduğunu ve santralin kontrolünün başka bir ülkeye verilmesinin mümkün olmadığını bildirdi.

Emre Gürkan Abay  | 27.03.2025 - Güncelleme : 27.03.2025
Rusya: Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin kontrolünün başka ülkeye verilmesi imkansız

Moskova

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Zaporijya NGS’nin Ukrayna veya ABD tarafından işletilebileceğine yönelik basında yer alan iddialar değerlendirildi.

Zaporijya NGS’nin Rusya’ya ait olduğunun vurgulandığı açıklamada, "Santralin kontrolünün Ukrayna veya herhangi başka bir ülkeye verilmesi imkansızdır." denildi.

Santralin başka bir ülkeyle ortak işletilmesinin de söz konusu olamayacağına işaret edilen açıklamada, "NATO ülkelerinin istihbarat servisleri sabotaj potansiyeline sahiptir ve bu da bu devletlerin temsilcilerinin santrali ziyaret etmelerine geçici olarak izin vermeyi imkansız kılmaktadır." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, santralde Rus vatandaşlarının çalıştığı da kaydedilirken, "Herhangi bir uluslararası kuruluşun istasyonunun işleyişine katılma fikri de saçma görünmektedir." değerlendirmesi yapıldı.

Avrupa'nın en büyük nükleer santrali konumundaki Zaporijya NGS, Mart 2022'de Ruslar tarafından ele geçirilmişti. Halihazırda Rus ordusu kontrolünde olan santralin çevresinde topçu saldırıları yaşanırken, Ukrayna ve Rusya saldırılar konusunda birbirini suçluyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hatay'da evde çıkan yangında 2 kişi dumandan etkilendi
Marmara Bölgesi'nde Ramazan Bayramı boyunca yağışlı hava etkili olacak
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Katar Şura Konseyi Başkanı Ghanim ile telefonda görüştü
İstanbul'da akşam saatlerinde trafik yoğunluğu yaşanıyor
Can Ataklı'ya hakkında başlatılan soruşturmada adli kontrol kararı

Benzer haberler

Putin: ABD'nin Grönland için ciddi planları var

Putin: ABD'nin Grönland için ciddi planları var

Rusya: Zaporijya Nükleer Güç Santrali’nin kontrolünün başka ülkeye verilmesi imkansız

Zelenskiy: Rusya'ya yönelik yaptırımların şimdi kaldırılması diplomasi açısından felaket olur

AB, Ukrayna'ya mali ve askeri desteği, Rusya'ya ise yaptırımları sürdürecek

AB, Ukrayna'ya mali ve askeri desteği, Rusya'ya ise yaptırımları sürdürecek
AB, yaptırımların hafifletilmesi için Rusya'nın askerlerini Ukrayna'dan çekmesini istiyor

AB, yaptırımların hafifletilmesi için Rusya'nın askerlerini Ukrayna'dan çekmesini istiyor
İngiltere: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmanın zamanı değil

İngiltere: Rusya'ya yönelik yaptırımları kaldırmanın zamanı değil
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet