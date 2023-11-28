Dolar
28.93
Euro
31.72
Altın
2,014.71
ETH/USDT
2,023.50
BTC/USDT
37,160.00
BIST 100
8,116.42
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuşuyor
logo
Dünya

Rusya, Wall Street Journal muhabiri Gerşkoviç’in tutukluluk süresini tekrar uzattı

Rusya’da mahkeme "casuslukla" suçlanan Wall Street Journal (WSJ) muhabiri Evan Gerşkoviç’in tutukluluk süresini 2 ay daha uzattı.

Ali Cura  | 28.11.2023 - Güncelleme : 28.11.2023
Rusya, Wall Street Journal muhabiri Gerşkoviç’in tutukluluk süresini tekrar uzattı Fotoğraf: Sefa Karacan/AA

Moskova

TASS haber ajansına göre, Moskova’daki Lefortovo Mahkemesi, Gerşkoviç’in 30 Kasım’da sona erecek tutukluluk süresini 30 Ocak 2024’e kadar uzattığını bildirdi. Mahkeme, böylece Gerşkoviç’in tutukluluk süresinin toplamda 10 aya çıktığını aktardı.

WSJ gazetesinin Moskova bürosunda muhabir olarak çalışan Evan Gerşkoviç, 29 Mart'ta Rusya Federasyonu'nun Ural Bölgesi'ndeki Yekaterinburg kentinde casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alınmıştı.

Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), ABD vatandaşı Gerşkoviç'in "Amerikan hükümeti için casusluk" suçlamasıyla tutuklandığını bildirmişti.

Gerşkoviç'in, Rusya Dışişleri Bakanlığı nezdinde akreditasyonu bulunuyordu.

ABD Başkanı Joe Biden ve bazı üst düzey yetkililer, Amerikalı gazetecinin derhal serbest bırakılması için çağrı yapmıştı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Gerşkoviç’in Yekaterinburg’daki faaliyetinin "gazetecilikle hiçbir ilgisi olmadığını" bildirmişti.

Rus mahkemesi, ağustos ayında, Gerşkoviç’in tutukluluk süresini 30 Kasım 2023’e kadar uzatmıştı.



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Rize'de fırtınada denize sürüklenen kamyonet vinç yardımıyla çıkartıldı
Artvin'de karaya oturan yük gemisi sahilde bekletiliyor
İstanbul'un bazı kıyı kesimlerinde lodos etkili oluyor
"Nusret-2023 Davet Tatbikatı" Çanakkale ve Saros Körfezi'nde başladı
Antalya'da kasım ayında sörf

Benzer haberler

Rusya, Wall Street Journal muhabiri Gerşkoviç’in tutukluluk süresini tekrar uzattı

Rusya, Wall Street Journal muhabiri Gerşkoviç’in tutukluluk süresini tekrar uzattı

Putin, ABD'li Caterpillar'ın Rusya'daki varlıklarının satışını onayladı

Rusya Merkez Bankası döviz piyasasındaki işlemlere tekrar başlayacak

Kremlin: İsrail, Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz

Kremlin: İsrail, Hamas'ı yok etmekle güvenliğini sağlayamaz
Ukrayna barış görüşmeleri heyeti başkanı Arahamiya: Boris Johnson Kiev'e geldi ve Ruslarla savaşacağımızı söyledi

Ukrayna barış görüşmeleri heyeti başkanı Arahamiya: Boris Johnson Kiev'e geldi ve Ruslarla savaşacağımızı söyledi
Dünyanın tek yüzer nükleer güç santraline ilk yakıt ikmali başladı

Dünyanın tek yüzer nükleer güç santraline ilk yakıt ikmali başladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet