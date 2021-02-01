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Dünya

Rusya ve Hizbullah, Esed rejiminin YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı'ya takviye ekipler gönderdi

Esed rejiminin terör örgütü YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı kentine Rusya takviye olarak 250 asker, Hizbullah ise 150 militan yolladı.

Muhammed Temim Hocaoğlu, Mohamad Misto   | 01.02.2021
Rusya ve Hizbullah, Esed rejiminin YPG/PKK ile çatıştığı Kamışlı'ya takviye ekipler gönderdi Rusya, Suriye'nin kuzeydoğusunda terör örgütü YPG/PKK işgalinde bulunan Kamışlı ilçesindeki askeri noktalarına 30 araçlık askeri ve lojistik takviyesi yapmıştı. (14.09.2020) / Fotoğraf: Samer Uveyd/AA

Ankara

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre Rusya, askeri havalimanı bulundurduğu Kamışlı kentine son 10 günde 250 askerden oluşan takviye birlikler gönderdi. 150 Hizbullah militanı da bölgeye intikal ederek rejim güçlerinin karargahlarına yerleşti.

Diğer yandan Esed rejimi ordusu da kendisine bağlı Şebbiha milislerine ağır silah eğitimi vermeye başladı.

YPG/PKK, rejime ait askeri güvenlik noktalarını abluka altında tutuyor

Terör örgütü YPG/PKK, Haseke ve Kamışlı kentlerinde rejime ait askeri güvenlik noktalarını abluka altında tutuyor.

Suriye'nin kuzeyindeki Haseke ilinde Esed rejimi ile terör örgütü YPG/PKK arasında dün çıkan çatışmada 1 rejim askeri ölmüştü.

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