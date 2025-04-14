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Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın Sumi şehrinde komuta merkezini vurduk, 60'tan fazla asker öldü

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın Sumi şehrine dün İskender füzesi ile yapılan saldırının bir komuta merkezine düzenlendiğini ve 60'tan fazla Ukrayna askerinin öldüğünü bildirdi.

Ali Cura  | 14.04.2025 - Güncelleme : 14.04.2025
Rusya: Ukrayna'nın Sumi şehrinde komuta merkezini vurduk, 60'tan fazla asker öldü

Moskova

Bakanlıktan Rusya Silahlı Kuvvetlerinin Ukrayna'daki eylemlerine ilişkin açıklama yapıldı.

Rus ordusunun dün Sumi şehrine yönelik yaptığı saldırıya ilişkin detay verilen açıklamada, "Sumi'de Rusya Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin yabancı yapımı elektronik harp ve hava savunma sistemlerinin karşı koyduğu koşullarda Seversk Operasyonel-Taktik Grubu komuta heyetinin toplantı yaptığı yeri 2 adet İskender-M balistik füzesiyle vurdu. Hedefin vurulması sonucunda 60'tan fazla Ukrayna ordusu askeri öldürüldü." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, "Kiev'in Ukrayna halkını kalkan olarak kullanmaya devam ettiği ve yoğun nüfuslu şehir merkezlerine askeri tesisler yerleştirip askeri personelin katılımıyla etkinlikler gerçekleştirdiği" savunuldu.

Ayrıca, Rus ordusunun, Ukrayna askeri sanayi işletmeleri, askeri havaalanı altyapısı, silah ve mühimmat depolarını vurduğu kaydedilen açıklamada, 137 bölgede konuşlanan asker ve paralı savaşçıların bulunduğu yerlerin de ateş altına alındığı belirtildi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun dün Sumi şehrine düzenlediği balistik füze saldırısında 34 kişinin hayatını kaybettiğini, 119 kişinin yaralandığını bildirdi.

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