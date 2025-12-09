Dolar
Dünya, Rusya-Ukrayna Savaşı

Rusya: Ukrayna'nın İHA saldırısı sonucu Çeboksarı kentinde 14 kişi yaralandı

Rusya'ya bağlı Çuvaşistan Cumhuriyeti'nin Başbakan Yardımcısı Vladimir Stepanov, Ukrayna'nın başkent Çeboksarı şehrine yönelik insansız hava araçlarıyla (İHA) düzenlediği saldırı sonucu 14 kişinin yaralandığını bildirdi.

Dmitri Chirciu  | 09.12.2025 - Güncelleme : 09.12.2025
Moskova

Stepanov, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ukrayna ordusunun Çeboksarı'ya İHA'larla saldırı düzenlediğini belirtti.

Olay yerinde ilgili servislerin çalışmalar yaptığını aktaran Stepanov, "İHA saldırısı sonucu Çeboksarı'da bazı evler hasar gördü, bir çocuk dahil 14 kişi yaralandı. Yaralılara gerekli tıbbi destek sağlanıyor. Mağdurlar için geçici konaklama merkezi oluşturuldu." ifadelerini kullandı.

Çuvaşistan Başbakanı Sergey Artamonov da sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Çeboksarı'da İHA saldırısı sonuçlarının ortadan kaldırılması amacıyla acil durum ilan edileceğini açıkladı.

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada ise gece Ukrayna'ya ait 121 İHA'nın hava savunma sistemlerince çeşitli bölgeler üzerinde vurulduğu duyuruldu.

